¿Qué hacer ante la instalación de rejas en Guayaquil según la normativa municipal?

Con el plazo del 31 de julio acercándose, el debate sobre la instalación de rejas en Guayaquil se hace más relevante. Según una ordenanza que busca equilibrar seguridad y movilidad, hay especificaciones claras que deben seguirse para regularizar estas estructuras en la ciudad.

El Municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez, enfatizó las regulaciones aplicables a las rejas y portones. Según lo estipulado, las rejas no deben contar con una viga superior fija que obstaculice el acceso vehicular. Además, las columnas de los portones no deben ser de hormigón y las estructuras no pueden ser de placas metálicas o cualquier material que bloquee la visibilidad de la vía.

Las estructuras deben ser también de un material resistente, estar pintadas con pintura anticorrosiva en colores blanco, negro o verde, y mantenidas en buen estado.

"Es importante aclarar que la normativa excluye el uso de plumas, cadenas, garitas y otras estructuras no específicamente mencionadas en la Ordenanza vigente", explicó la entidad municipal, al recordar que las instalaciones no deben impedir el acceso a personas con movilidad reducida.

Accesibilidad y costos de regularización

En términos de costos, el proceso incluye un pago único por cada solicitud correspondiente al 5% del Salario Básico Unificado ($23,50). Posteriormente, una vez aprobada la instalación, el valor a cancelar variará entre el 5% y el 10% del salario básico dependiendo del caso.

Informe de Factibilidad y Permisos

Todas las estructuras deben contar con un informe de factibilidad que considerará aspectos de vinculación con la comunidad, tránsito, viabilidad y movilidad. Importante es destacar que el simple hecho de ingresar una solicitud para el permiso no garantiza la obtención automática de los permisos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones.

