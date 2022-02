Guayaquil: La inseguridad le pone un alto a los paraderos con wifi

Mira de un lado a otro y con precaución ojea su celular dentro de la cartera. Esperar un bus, en un paradero de transporte público urbano que cuenta hasta con conexión gratuita a internet, más que relajarla, pone tensa a Marisela Vásconez a la hora de utilizar esos espacios. La violencia delictiva que experimenta la ciudad priva a la ciudadanía de gozar ese servicio, lo que a la par deja ‘botadas’ o inservibles paradas que están ubicadas en sectores considerados peligrosos.

Los separadores para buses son una trampa para autos Leer más

“Con esta situación que vivimos da miedo sacar el celular o esperar sola el carro. Ya uno no sabe en qué momento pasa una moto, porque la delincuencia rueda más en esos vehículos, y a uno le arranchen lo que lleva”, dice la mujer, mientras espera una unidad que cruza por la avenida JF Kennedy, uno de los dos paraderos (21 y 22) ubicados afuera de la Universidad de Guayaquil, que muy pocos lo utilizan de día y mucho menos en la noche, porque la zona queda ‘botada’.

“A mí me da miedo sacar mi celular, eso es por gusto, es un gasto innecesario”, opina el ciudadano Johnny X (así se identificó), al considerar que se debe obligar -mediante ordenanza- que los transportistas urbanos dejen a sus usuarios en los paraderos. “Paran donde ellos quieren, deben poner personal de la ATM (Agencia de Tránsito y Movilidad) para que controle eso”, acotó. El equipo periodístico de este Diario fue testigo de cómo el conductor de un bus se aparcó antes del paradero, sin tener ningún obstáculo por delante; igual lo hizo otra unidad que detuvo su marcha más adelante para dejar a pasajeros.

La mayoría de paradas ubicadas en la calle Clemente Ballén son poco utilizadas, según lo indican moradores, por la inseguridad que existe en el sector. CHRISTIAN VASCONEZ

Fue en febrero de 2017 que el Municipio de Guayaquil instaló en 126 paraderos de la ciudad conexiones con wifi, dentro de los dos corredores viales que se abrieron en sectores del centro y sur. En aquel entonces se informó que las paradas eran suficientes y que fueron “colocadas con base en un estudio de origen y demanda, que determina dónde se debe bajar o acceder al bus. Hay de 200 a 300 metros entre cada una”. Además, se anunció su limpieza, mantenimiento y cámaras para la seguridad del usuario.

En Guayaquil falta logística para que en los paraderos y buses no existan aglomeraciones Leer más

Sin embargo, a lo largo de la calle Clemente Ballén, la mayoría de paradas lucen vacías y hasta sucias. Muy pocos pasajeros se atreven a esperar un bus, especialmente en la 17 y 19, ubicadas entre las intersecciones de las calles Asisclo Garay, Andrés Marín y Lizardo García.

Hace un mes, Wendy María comprobó esa inseguridad con una joven que se había bajado de un bus. “Llegaron unos chicos en una moto y la tiraron al suelo para quitarle el celular”, recuerda. Desde entonces, prefiere no salir con el teléfono en mano. “Yo sí utilizaba el wifi (de estos paraderos), pero ya no traigo el celular por la inseguridad que hay en estos momentos”, asegura, al añadir que ese sector es botado en el día y más en la noche. “No se ve un alma a partir de las siete de la noche, esto es oscuro”, manifestó al corregirse que es desolado desde las cinco de la tarde. “No se ve un alma”.

Richard Campos afirma que a lo largo de la Clemente Ballén hay bastantes paraderos que no se usan, como el de Andrés Marín y Asisclo Garay. “Son los dos que la gente no utiliza, porque, si aquí en esta esquina es peligroso, allá es mucho peor porque vienen del barrio Garay a robar en moto, de día y de noche”, sostiene.

Buses y ciclistas compartirán el carril de la ciclovía en algunos tramos Leer más

Según recuerda, cuando le robaron a la mujer que bajó del bus, eran alrededor de las 07:30 de la mañana. “A partir de las seis y media salen a robar, por eso la gente no saca el celular aquí, prefiere guardarlo”. Pero también hay otra razón. Wendy María afirma que hace unos meses quitaron la internet en esas paradas.

A pesar del riesgo, algunos transeúntes aprovechan la internet gratuita. CHRISTIAN VASCONEZ

A través de un boletín de prensa de la ATM y en respuesta a un pedido realizado por EXPRESO, la Alcaldía de Guayaquil asegura que en casos específicos, cuando se desarrollan trabajos de obras públicas en la zona de influencia de los paraderos, la conexión puede verse interrumpida. Según indican, son 370 paradas que están equipadas con conexión wifi. “En estos sitios, los usuarios pueden conectarse a internet de manera gratuita mientras esperan la llegada del bus (...)”. La mayor parte, añaden, están ubicados en el área de influencia de las cámaras de vigilancia que opera la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil (CSCG), por ello, cuando se observa un acto delincuencial, los operadores alertan a la Policía Nacional para el procedimiento respectivo. La entidad municipal no menciona si hay algún estudio o replanteo de la ubicación de las paradas poco utilizadas.

Guayaquil cuenta con paraderos inteligentes Leer más

Con cambios o sin ellos, el usuario Carlos Contreras afirma que no utiliza el wifi de los paraderos. “No sacaría el celular para eso, por seguridad. Esto es en vano porque a veces los carros no paran aquí, paran donde les da la gana”. Elizabeth Cedeño concuerda con él. “No me atrevo, así me den internet gratis, con la inseguridad de ahora no se puede para nada”, sostiene la joven madre.

Por estos lados no me atrevo a sacar el celular. En Chongón, que hay wifi sí, pero en paraderos no, así me den internet gratis, con la inseguridad de ahora no se puede. Elizabeth Cedeño

usuaria de transporte urbano