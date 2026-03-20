Inscripciones para el nuevo plan de vivienda en Daule: requisitos y costos

Las viviendas van desde $42.000 y la tasa de interés es del 4,99%. Aplica solo para la primera vivienda. Conoce detalles

Según el Gobierno, el plan de vivienda en Daule permitirá que cientos de personas puedan comprar su primera casa.

Ecuador atraviesa una compleja situación económica y cada vez más personas buscan opciones de financiamiento con tasas de interés más bajas para acceder a una vivienda. En ese escenario, programas como “Tu Casa Miti Miti” han comenzado a generar interés en Daule, aunque también despiertan dudas sobre sus condiciones reales y el proceso para aplicar.

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La iniciativa contempla la construcción de 269 viviendas de interés social y público en sectores como la vía a Santa Lucía y la avenida León Febres Cordero. Las viviendas van en precios desde $42.000.

El plan combina recursos del Estado con financiamiento bancario para ofrecer créditos con una tasa del 4,99% anual, una cifra inferior a la que suele encontrarse en el mercado hipotecario tradicional.

¿Cómo funciona el crédito Miti Miti?

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El modelo funciona bajo un sistema de subsidio a la tasa de interés. El Estado asume una parte del costo financiero, mientras que el beneficiario cubre el resto, lo que permite reducir el porcentaje que se paga mensualmente por el préstamo.

Aunque esta fórmula facilita el acceso, especialistas advierten que el beneficio no elimina las exigencias del sistema financiero. Los solicitantes deben cumplir con evaluaciones de riesgo y demostrar capacidad de pago ante las entidades que otorgan el crédito.

Requisitos que deben cumplir los interesados

Para aplicar, es indispensable no contar con una vivienda previa, ya que el programa está dirigido exclusivamente a quienes buscan adquirir su primer inmueble. También se requiere tener nacionalidad ecuatoriana o residencia legal en el país.

Adicionalmente, los aspirantes deben presentar la documentación exigida por las instituciones financieras y cumplir con los parámetros establecidos por los organismos de regulación. Este punto suele convertirse en una de las principales barreras para ciertos sectores de la población.

Para postular ingresa aquí: www.mit.gob.ec/miti-miti

Paso a paso para iniciar el trámite

El proceso arranca con la elección del proyecto habitacional, que puede revisarse a través del portal oficial del programa.

Una vez seleccionada la opción, el siguiente paso es acudir a una entidad financiera aliada para gestionar el crédito.

Entre las instituciones que participan están Banco Pichincha, Banco del Pacífico, Banco General Rumiñahui, además de Mutualista Pichincha y Mutualista Azuay.

Las instituciones analizan el perfil del solicitante y define si el crédito es aprobado o negado

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Si bien el programa aparece como una alternativa frente al encarecimiento del crédito, su alcance es limitado y depende de factores como la disponibilidad de cupos y la capacidad económica de los postulantes.

@obluque 📌𝐕𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐞𝐧 𝐃𝐚𝐮𝐥𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐲𝐞𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚 𝐌𝐢𝐭𝐢 𝐌𝐢𝐭𝐢, 𝐝𝐨𝐧𝐝𝐞 𝐬𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧 𝟐𝟔𝟗 𝐯𝐢𝐯𝐢𝐞𝐧𝐝𝐚𝐬. Gracias al aporte del Estado, las familias ecuatorianas pueden acceder a su casa propia con una tasa preferencial del 5%, haciendo realidad el acceso a una vivienda digna. Seguiremos recorriendo más proyectos en todo el país. 🏠 #DanielNoboaCumple ♬ original sound - Roberto Luque

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