¿Anabella Azín a la alcaldía de Guayaquil? Esto dice el presidente Daniel Noboa

Daniel Noboa dijo que Guayaquil "necesita una alcaldesa de ese nivel". En 2027 serán las elecciones seccionales

Con miras a las elecciones seccionales de 2027, figuras como Daniel Noboa, presidente de la República y Anabella Azín, actual asambleísta nacional y madre del primer mandatario ya comienzan a posicionarse en el debate público alrededor de la alcaldía de Guayaquil, en un escenario marcado por la incertidumbre política y la prisión del alcalde Aquiles Álvarez.

¿Qué dijo Danil Noboa sobre la posible candidatura de su madre?

Uno de los pronunciamientos que ha llamado la atención provino del propio presidente Daniel Noboa, quien, durante una entrevista radial, se refirió a la posibilidad de que su madre, Anabella Azín, sea candidata a la Alcaldía.

Ante la consulta directa sobre si ella aceptaría el reto, el mandatario respondió que “la mayoría de los días sí”, aunque reconoció que aún no es una decisión definitiva.

"La ciudad de Guayaquil necesita una alcaldesa de ese nivel. Aparte con el corazón y con la vocación que tiene ella, creo que le cambiaría completamente la cara a Guayaquil" dijo Noboa, abriendo la puerta a una eventual candidatura de su madre.

Anabella Azín, asambleísta de ADN, durante el debate en la Comisión de Salud sobre proyectos para prevenir la diabetes y la obesidad. Instagram: Annabellaazinok

¿Quién es Anabella Azín?

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Anabella Azín no es una figura nueva en la política ecuatoriana. Es doctora de profesión y ha tenido participación activa en la vida pública durante varios años. Además de ser la madre del actual presidente, es esposa del exaspirante presidencial y empresario Álvaro Noboa.

En la actualidad, se desempeña como asambleísta nacional, lo que la mantiene vigente dentro del escenario político. Su nombre ha estado históricamente vinculado a procesos electorales, aunque una eventual candidatura a la alcaldía de Guayaquil implicaría un retorno directo a la disputa por el poder local en una coyuntura especialmente delicada.

Guayaquil, sin alcalde y en conflictos con el Gobierno de Daniel Noboa

El contexto en el que surge esta posible candidatura es determinante. Guayaquil enfrenta una crisis institucional tras la situación judicial del alcalde Aquiles Álvarez, quien permanece en prisión preventiva en el marco de los casos conocidos como Goleada, Triple A y Decisión Legítima.

La relación entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Guayaquil ha estado marcada por constantes fricciones. El presidente Noboa ha sido especialmente crítico con Álvarez, a quien ha llegado a calificar como “alcalde criminal”, profundizando una confrontación que ha escalado tanto en lo político como en lo mediático.

Aquiles Álvarez y otros procesados durante la audiencia de apelación de la prisión preventiva en el caso Goleada, este lunes 2 de marzo. Gustavo Guamán

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