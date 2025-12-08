Inmaculada Concepción: horarios y lugares para la misa hoy en Guayaquil

Este 8 de diciembre, la Iglesia católica celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, en honor a la Virgen María

La iglesia de la Inmaculada Concepción se ubica en Guaranda y Vacas Galindo, frente al parque Forestal.

La Iglesia católica celebra este lunes 8 de diciembre la fiesta de la Inmaculada Concepción, de la Virgen María. La festividad fue establecida por el papa Pío IX, en 1854.

Este dogma de fe considera que la Virgen María fue concebida sin pecado original. En 1950, el papa Pío XII definió el dogma de la Asunción, que establece que fue ascendida al cielo en alma y cuerpo.

"Por un privilegio totalmente singular, ella venció al pecado con su concepción inmaculada; por lo tanto, no estuvo sujeta a la ley de permanecer en la corrupción del sepulcro, ni tuvo que esperar la redención de su cuerpo solo al final del mundo", se mencionó en la Constitución apostólica Munificentissimus Deus.

Para el catolicismo, todas las personas cargan con el pecado original, pero la Virgen María "quedó limpia de esa falta que solo puede ser absuelta por la gracia del bautismo en virtud a que sería Madre del Salvador", según refiere Aciprensa.

Iglesia de la Inmaculada Concepción, ubicada en el sur de Guayaquil

Misa por la Virgen María en Guayaquil

Como parte de esta solemnidad, en Guayaquil se celebran misas. Uno de las iglesias donde se lo hace es la de la Inmaculada Concepción.

El templo, ubicado en Guaranda y Vacas Galindo, frente al parque Forestal (sur), está consagrado en honor a esta festividad religiosa.

La parroquia anunció, en su cuenta de Facebook, que habrá misa este lunes 8 de diciembre, a las 12:00.

De martes a sábado, la misa es a las 19:00; mientras que los domingos se celebran en tres horarios: 08:00, 10:00 y 19:00.

Generalmente, los lunes no se ofician misas en esta iglesia, ubicada en el sur de Guayaquil.

Media hora antes de las misas se realizan confesiones. Además, los jueves se hace la hora santa, desde las 18:00.

