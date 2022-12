Que la vida regrese al río y que Guayaquil recupere su identidad como una urbe puerto. Ese es el sueño de diferentes ciudadanos, del cual EXPRESO se ha hecho eco en varios artículos. Está el anhelo, además, de que en el río se le dé cabida al transporte fluvial, que podría ser un imán para los turistas locales y extranjeros, y estimular finalmente la reactivación económica. En fin, un río útil, de manera que las nuevas generaciones volteen a mirarlo. Que Guayaquil tenga bien ganado ese nombre de ser el Puerto Principal.

En medio de este panorama, hoy asoma una iniciativa con estos propósitos, la cual apunta no solo a disfrutar del manso Guayas, sino también a navegarlo y que incluso tenga conexión con otras ciudades de la región. El proyecto, impulsado por Ernesto Lingen, ha sido bautizado como ‘Recuperación de la tradición marítima de Guayaquil’ e incluye muelles a lo largo del malecón Simón Bolívar, camineras y hasta se contempla un centro cívico fluvial.

Pretende extenderse desde el Palacio de Cristal (en el extremo sur de dicho malecón), pasando por el Guayaquil Yacht Club, hasta integrarse con el emblemático barrio Las Peñas y con la zona donde se levantan planes habitacionales en este último punto, en el Puerto Santa Ana.

Lingen confiesa a EXPRESO que este proyecto nace por la urgencia de regenerar la ribera del afluente a lo largo del malecón, por medio de muelles flotantes de hormigón sin pilotes, que delimiten el canal y lo separen de la corriente y los palos y lechuguines que esta arrastra.

Detalla que la nueva ribera de este canal, con el sistema de muelles flotantes, le dará la importancia que tiene para el turismo como puente entre la modernidad y el pasado, cuando se fundó la ciudad. Como no llevará pilotes, Lingen aclara que se contará con anclajes con elásticos instalados y probados en el Salinas Yacht Club, para lo cual es crucial un sistema de mantenimiento y limpieza desde el río. Es decir, un dragado que debe ser continuo.

Ernesto Lingen muestra a un equipo de EXPRESO lo que abarcaría la propuesta. Juan Faustos / EXPRESO

Una de las novedades es el centro cívico fluvial. Durante una proyección a este Diario, explicó que incluiría una caminadora de 4,50 metros de ancho entre La Rotonda y la noria. “En todo este trayecto no hay pilotes. Se sostiene con elementos elásticos para contrarrestar la marea. Incluiría un museo y hasta un cine para (que refleje) la parte cultural de Guayaquil. Incluso en el museo se expondrían las balsas donde se transportaban (los antiguos pobladores de la ciudad)”, detalla.

Ahí además habría una laguna donde entrarían 100 o 200 embarcaciones pequeñas de hasta seis pasajeros.

Al consultarle sobre qué ocurrirá cuando baje la marea, en cualquier tramo del proyecto, ratifica que es necesario dragar “y mantenerlo; si no hacemos nada, así como pasa en El Palmar, se va a unir todo y de aquí a 20 años habrá un playón frente a Guayaquil; por eso debe haber un mantenimiento continuo, siempre”.

El promotor señala que entrega este proyecto a la ciudad y que ahora se propone entusiasmar a los empresarios y buscará que haya una coordinación entre entidades (Prefectura, Municipio, Armada...) e incluso con la academia. “La forma de lograrlo es tener un líder... porque tiene que unir a la masa de instituciones”.

Sobre los estudios en torno a la propuesta, precisa que dio a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, así como al Colegio de Ingenieros Navales, los mecanismos para que se consolide ese estudio de forma adecuada. Mientras que sobre con qué recursos se pondría el proyecto en marcha, Lingen remarca que es imprescindible la concurrencia tanto de las instituciones del Estado como de la empresa privada y la academia.

Para ciudadanos como Marco Santos, de Urdesa central, el que haya una propuesta que mire al río es una “necesidad urgente” en la urbe. A él, por ejemplo, le encantaría transportarse por el afluente y así evitar el caos en las arterias del centro. “Esto me llama la atención, por supuesto. Que así se demuestre y haya la decisión de querer hacerlo es lo que me gustaría. Guayaquil debe apuntar a eso”, comenta.

De igual manera Danna Gómez, de la ciudadela Samanes, expresa que le encantaría navegar y observar la historia fluvial desde el mismo río. A ella le agrada la propuesta y coincide en que se deben unir todas las instituciones para ver cómo se le daría luz verde. “Que intervenga el Municipio, la Armada y las universidades sería un regalo para esta ciudad, para de una vez por todas aprovechar el río y los esteros. Ojalá se lo tome en cuenta para este 2023”.

LLAMADO A PREOCUPARSE POR EL RÍO

Marcela Blacio, doctora en Urbanismo que también participó en esta iniciativa, señala la importancia de rescatar la tradición marítima de Guayaquil; pero puntualiza que esto será posible si todos los guayaquileños dan su aporte. “Si no hay algo en el río, si no hay un proyecto en el río que converja y haga unión con todos los proyectos, ni la aerovía ni el malecón van a ser la solución. Tiene que tener un engarce ese transporte fluvial, lo que permitirá la navegación y comunicación entre áreas de la ciudad y, por qué no, en otros puertos. Si no nos preocupamos por el río, cualquier cosa que se haga en el centro fracasará”, remarca la experta.