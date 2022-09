Los ingenieros navales plantean crear una avenida en el Guayas

A diario, la avenida de las Américas soporta el tráfico de 197.040 automotores, de lunes a viernes. En igual situación le sigue el puente de la Unidad Nacional que, entre enero y abril de este año, registró la circulación diaria de 186.948 vehículos de entrada y salida a Guayaquil, según el análisis que en ese entonces realizó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM). Ambas arterias son solo una muestra de lo saturado que está el tráfico terrestre en la ciudad, y que se siente especialmente en las denominadas horas pico, con interminables filas de carros que sofoca no solo a conductores sino a todos los habitantes, sin que exista una real solución de cambios.

“Pasar por las Américas a las 8 o 9 de la mañana es como entrar a un matadero”, compara Javier Méndez, quien a diario debe tomar esa avenida para dirigirse a su trabajo desde el norte de la urbe. Igual opina Kléber Vinces de lo que le toca vivir a diario cuando se traslada por la avenida 25 de Julio, sur de la ciudad, en las mañanas o de regreso a casa.

El Municipio ha iniciado la construcción de puentes en diferentes sectores de la ciudad como alternativa para descongestionar el tráfico vehicular, pero ¿será esa la solución? ¿El Cabildo contempla otras opciones de solución para desahogar, especialmente las principales vías del Puerto Principal? Son parte de las preguntas que le hizo EXPRESO, pero hasta el cierre de esta edición no llegaron respuestas.

Durante el recorrido se puede apreciar desde otro ángulo a la ciudad, en un marco turístico. AMELIA ANDRADE

Rafael Espinoza Semper, presidente del Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador, considera que se deben buscar otras alternativas de movilización, que no sean terrestre ni aérea, como la Aerovía.

El gremio apuesta por el ‘Proyecto de Desarrollo de las Soluciones Portuarios Fluviales para el Transporte Público Masivo en el río Guayas’, que pone de escenario justamente el gran afluente de la Perla del Pacífico.

“El tráfico vehicular es una de las preocupaciones de Guayaquil, pero no se ha visto una solución fluvial”, señala el profesional, al aclarar que el sistema de transporte que proponen no reemplazaría a ningún otro medio, como la Metrovía o Aerovía, sino que haría de complemento para quienes quieran desplazarse más rápido, de norte a sur; o no quieran toparse con la congestión vehicular que se vive todos los días en la ciudad.

La ruta comprometería alrededor de 16 a 17 kilómetros de la ribera del río Guayas, en cuatro circuitos que implican la utilización de ocho embarcaciones de construcción local, con una capacidad de 100 pasajeros y una velocidad en el entorno de 25 a 28 nudos.

“Se puede aprovechar el espacio disponible que ya existe”, menciona Espinoza, al referirse a los muelles o espacios que son de propiedad del Municipio y que evitarían expropiaciones para construir las paradas fluviales.

Paradas. Se consideran muelles o sitios que pueden servir de paraderos, algunos de ellos de propiedad municipal. AMELIA ANDRADE

Según la propuesta, la ruta fluvial empezaría desde un muelle de la terminal terrestre de Guayaquil, donde se conecta también con la estación de la Metrovía. De ahí, siguiendo hacia el sur, bajaría a otro punto de parada en el entorno de la ciudadela La Atarazana.

El siguiente punto de solución portuaria llega a la calle Tomás Martínez, en el centro de la ciudad, que luego pasa a una estación fluvial donde está el centro comercial Multicomercio, sobre la avenida Eloy Alfaro, cerca de la cual queda una parada de la Metro.

Más adelante toma el muelle de la Caraguay y termina la ruta en Guasmo Norte.

El viaje tendría una duración de 40 minutos, con embarque y desembarque de pasajeros, en embarcaciones tipo ferri de metal aluminio y con carácter inclusivo (para personas con discapacidades).

“Es un transporte de pago muy bajo, lo que haría que la ría sea reutilizada como la gran avenida periférica que tiene Guayaquil”, sostiene el experto.

El proyecto ha sido socializado con la Armada del Ecuador, según Espinoza, pero que todo depende de la intención municipal, sobre todo porque se vienen nuevas elecciones seccionales, que incluye la elección de alcalde.

Creador. Rafael Espinoza durante un recorrido de lo que sería la ruta naval urbana. AMELIA ANDRADE

A César Cárdenas, del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, le parece “genial” la idea y una alternativa viable y económica usar el río Guayas, además de los esteros. El proyecto contempla también el estero Salado y, en una segunda fase, abarcaría otros cantones.

“Se debe hacer con participación de las personas que viven cerca. Eso generaría empleo permanente usando embarcaciones pequeñas, además de eso se ganaría tiempo para poderse trasladar de un lugar lejano al centro de la ciudad”, propone Cárdenas al añadir que se debe mirar “con buenos ojos al río Guayas y los esteros”, lo que ayudaría también a descontaminar sus aguas.

Con Cárdenas concuerda Giovanny Vera, un usuario que decidió trasladar su negocio fuera de Guayaquil ante el caótico tráfico que soportaba todos los días para llegar al trabajo. “La idea es muy buena, pero el manejo de operaciones no se debe hacer a través de fundaciones. Así crea empleo, se paga impuestos al Municipio y al Estado, y ganan los inversionistas”, comenta. Para complementar la obra, cree que se deben construir o ubicar edificios de parqueos para que los usuarios no ingresen con sus vehículos hasta el centro, lo que permitiría desahogar un poco las calles de la ciudad.

Este transporte haría que la ría sea reutilizada como la gran avenida periférica que tiene Guayaquil. Rafael Espinoza

Colegio de Ingenieros Navales