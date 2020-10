Guayaquil inicia las fiestas octubrinas con un pregón al 30 % de aforo

En los bajos de la columna de los próceres, en el parque Centenario, se desarrolló el pregón cívico que inicia los homenajes al Bicentenario de Guayaquil. La actividad se cumplió con el 30 % de aforo de capacidad tal y como lo ha establecido el COE Cantonal para los otros siete, de los cerca de 20 eventos, que se ejecutarán en la ciudad durante este mes de octubre.

Guayaquil se prepara para un simulacro de seguridad Leer más

Un grupo de bailarines, ataviados con trajes de la época, danzaron al ritmo de canciones emblemáticas del Puerto Principal entonadas por los integrantes de la Banda Musical del Municipio. La actividad fue transmitida en vivo a través de la página de la Empresa Pública Municipal de Turismo.

#Bicentenario | El acto, presidido por la alcaldesa @CynthiaViteri6, se desarrolla con el 30 % de aforo permitido por el COE Cantonal. Se ha permitido el acceso únicamente a autoridades civiles, músicos, bailarines, miembros de las escuelas de formación de la Armada, entre otros. pic.twitter.com/3lDQUnmVWn — Diario Expreso (@Expresoec) October 1, 2020

Se tiene previsto que para esta tarde, a las 18:30, se ilimune la Plaza de la Administración y 6 carros alegóricos que representan las obras del Bicentenario. Los vehículos estarán iluminados con más de 130 reflectores y 1.600 metros de mangueras led.

Durante el acto las autoridades locales expresaron un mensaje a la ciudad y recordaron la gesta histórica de hace 200 años. Sin embargo, hubo personas que no pudieron ingresar al parque pues ya estaba el aforo completado.

"Vine desde Mapasingue para ver el pregón, pero me tocó observarlo detrás de las rejas. No me quedó de otra, que todo sea por la salud", señaló Julio Méndez, guayaquileño de 59 años de edad.

“El Municipio cree que solo a sus actos irá gente sana” Leer más

Lo mismo le ocurrió a Francisco Reyes, morador de Luis Urdaneta y Lorenzo de Garaycoa. Pará él, además, ha sido un acierto que estos eventos se den en la ciudad para fomentar la reactivación turística.

"Algunas personas se han retirado porque no ingresaron, pero lo bueno es que la pandemia no nos detiene. Me siento contento aunque lo haya visto (el pregón) desde lejos".