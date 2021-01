Los informales se adueñan de la aerovía

El aroma de la fritada, maduro con queso, churros y demás platillos típicos que ofertan los vendedores informales se ha adueñado del exterior de la estación de aerovía en Durán.

Los usuarios se quejan de que ello genera basura y un desorden que afecta el entorno. “No es posible que esto se transforme en un desbarajuste. Los vendedores vocean sus productos y hasta con micrófono se anuncia el recorrido de los buses que estacionan en la zona. Esto ocasiona una contaminación sonora que le quita el brillo a la obra, que por ahora atrae más a turistas internos”, comentó a este Diario Armanda Castro, usuaria del transporte.

Para tres urbanistas, consultados por EXPRESO, no se debe satanizar la venta informal por la situación económica por la que pasa Ecuador y el mundo, y que se agravó con la pandemia.

“La solución era que desde el inicio se incluya en el diseño una área para los vendedores”, indicó Rosa Edith Rada, arquitecta y máster en urbanismo.

Comercio. Una variedad de productos se venden en el exterior de la estación de la Aerovía. Miguel Canales Leon

Rada explicó que el problema de los vendedores informales se da en el mundo. Pero la idea es ordenarlos, porque son personas que buscan una solución a la falta de empleo. Por ejemplo, en París, en un horario determinado y en espacios destinados para ello, pueden instalar toldas en orden. Cuando se retiran, inmediatamente pasa la empresa de limpieza. Así se evita que la zona luzca sucia, llena de basura.

“Sugiero determinar un espacio para los vendedores. No es necesario que paguen un alquiler por un mes, que cancelen cada día y ese dinero sirva para mantener limpia el área. Pero el costo tampoco debe ser alto, porque la inversión de ellos es poca”, agregó Rada.

Sobre esto, a los usuarios del sistema aerosuspendido les molesta que no se hubiera pensado en una obra integral desde el inicio. Esto aunque el Cabildo de Durán tiene planes que aún no ejecuta para el sector (ver nota adjunta).

“Se sabía que la aerovía no iba a servir solo como transporte, sino también para hacer turismo. Soy de la época de cuando existían las lanchas para ir a Durán y con mis amigas nos íbamos allí, para nosotras era una forma de hacer turismo. Debe existir un orden en la venta para que no se dañe el entorno. Además se debe potenciar a Durán como un cantón turístico”, manifestó Elizabeth Vargas, ciudadana de la zona.

No hay que satanizar la venta informal, hay que ordenarla y darle un espacio para que den con la limpieza adecuada. Rosa Edith Rada

Los expertos critican la falta de planificación. “Se debió prever las potencialidades que se iban a dar cuando se hace un equipamiento urbano. Entonces si no se han dado las debidas precauciones es de esperar la situación que hay con los vendedores informales”, opinó el arquitecto Brick Reyes.

Advirtió que si no se toman medidas a tiempo, el área se puede transformar en un punto de conflicto urbano, porque se van a caotizar las calles y la estación como tal, con el peligro de atraer también a los delincuentes. Por esto, el especialista anima a buscar soluciones que no sean parche.

Destacó que no solo se debe pensar en los negocios informales que están ahora en el exterior de la aerovía, sino en todo el cantón Durán, porque tienen comercios informales en varios puntos. “Este es el momento para tomar decisiones que podrán ser drásticas, pero que se necesitan. Unos van aplaudir la medida; otros, van a criticar porque dirán que todos tienen derecho a trabajar. Por eso es un tema que se debe manejar con mucho tino, y ese tino se llama planificación”, apuntó Reyes.

También se reiteró que los cantones no deben seguir creciendo sin una adecuada planificación, con lo que no se está de acuerdo es con que tomen medidas de mitigación, “deben ser de prevención, como esto se debió hacer antes y no se hizo y el problema ya existe, no se debe demorar el actuar de las autoridades, antes de que el problema se caotice”, agregó Reyes.

Datos La Aerovía mueve cada día hasta 40.000 usuarios, en 154 cabinas, recorre 4,1 kilómetros. Tiene cinco estaciones: Parque Centenario, Julián Coronel, técnica, Cuatro Mosqueteros y Abel Gilbert.

Lo ideal es que los puntos de ventas ordenados se debieron inaugurar junto con la estación y como parte de esta, subrayan los urbanistas. Aunque hay que ser realistas; pese a que la obra hubiera tenido la área para ventas de agua o snacks, sin una autoridad que ponga mano firme a la informalidad el problema igual se hubiera dado, según los arquitectos.

Apuntan a que en el interior de la estación se permita a vendedores informales, que pasarían a ser formales. Pero de manera ordenada, limpia y que cumplan con las medidas de bioseguridad. Una persona que pasa en la calle, que no se lava las manos y a veces no usa mascarilla todo el tiempo se puede contagiar de coronavirus y puede pasar el virus a otra persona.

El arquitecto Alberto Falquez destacó que la venta informal no es un problema solo de países del tercer mundo. En los países desarrollados también se da, pero en un menor grado. La diferencia está en que en una área existen más facilidades para crear negocios formales. “No pienso en la informalidad de manera peyorativa, en Internet hay negocios informales. Aunque se debe distinguir en ser informal y generar anarquía. No se puede tolerar en nombre de la informalidad la ausencia total de una estructura gubernamental y con ello falta de orden y paz”, dijo.

Falquez agregó que se debe hacer una intervención para declarar varias manzanas que estén alrededor de la aerovía, como distrito especial, con cambio de uso de suelo, que incluya una área para los informales.

En la Dirección de Planeación se amplió el plan del alcalde para la zona. EXPRESO detallará esa información en la edición de este lunes 11 de enero.

“Por ordenanza vamos a apoyar al comerciante”

La venta informal por ley no está permitida, lo ideal es que el comerciante piense en un negocio formal, por eso se están analizando los estímulos tributarios que se les puede dar, indicó a Diario EXPRESO Dalton Narváez, alcalde de Durán, al ser consultado por los puestos de vendedores ambulantes que se han adueñado del exterior de la estación de la aerovía en el cantón de Durán.

Reiteró que la alcaldía está controlando la venta informal, porque por ley no se puede dar, porque es desorganizada y deja todo sucio con basura. “Lo estamos controlando no solo allí, sino en todo Durán, en especial en el mercado del jean. En este caso se buscó un lugar para reubicarlos. Está claro que siempre lo que se busca es que no exista aglomeraciones”, dijo Narváez.

Agregó que se trabaja en una ordenanza para declarar a la ciudadela Abel Gilbert como satélite turística, para que existan más facilidades de invertir. “Así por ordenanza vamos a apoyar al comerciante, pero ellos deben poner de su parte y buscar tener negocios formales”, enfatizó.

Detalló que con la ordenanza se busca dar beneficios tributarios para que se pongan negocios.

El alcalde explicó que se busca que en el Malecón se cree una plazoleta, con negocios al aire libre. “Hay los diseños para que se pongan negocios como para tomar un café o comer fritada. Esperamos que la empresa privada se interese de este proyecto. Se entiende que la pandemia ha postergado todo”, señaló.

Narváez no precisó la fecha en que saldrá la ordenanza, pero destacó que se está trabajando en ella.