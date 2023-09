Los índices de radiación serán muy altos en Guayaquil este 28 de septiembre

Este 28 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología Inmahi informó que los niveles de radiación ultravioleta en Guayaquil serán "muy altos".

Como se puede observar en el gráfico, en prácticamente todo el país los niveles serán elevados. Por lo que se recomienda usar bloqueador, gafas, paraguas y ropa que cubra la piel mientras dure el evento.

#RadiaciónMaximaUVEc | Pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) previsto para el jueves, 28 de septiembre de 2023. pic.twitter.com/NowCc1vKI8 — INAMHI Ecuador 🇪🇨 (@inamhi_ec) September 27, 2023

Según el informe del Inamhi, los índices estarán en sus máximos niveles entre las 10:00 y las 16:00, y será igual en todas las provincias de la Sierra y la Amazonía, que experimentarán los mismos niveles de rayos UV. En la Costa, habrá cantones de la provincia de Esmeraldas, Manabí y Los Ríos, además de la región Insular, donde la exposición no será "muy alta", pero sí "alta". Por lo que se sugiere tener los mismos cuidados.

Frente a esta situación, al menos en el Puerto Principal, los ciudadanos exhortan a que se priorice contar en la ciudad con espacios con sombra y ventilados. "Debemos de alguna manera reducir las islas de calor que ahora vemos en todo el territorio guayaquileño. Necesitamos algo de brisa, siempre sombra y techos que nos cobije. Sería ideal volver a la tendencia de los soportales. Esos son de gran ayuda... Gracias a ellos, el centro no quema tanto como debería y lo hace ya en ciertas zonas", alegó Danna Mora, habitante de la calle Panamá.

La ciudadanía anhela un centro con más espacio para caminar, con aceras anchas y soportales llenos de vida comercial y entretenimiento. CHRISTIAN VASCONEZ

Henry Aguirre, quien habita en la ciudadela Ferroviaria, considera que urge tomar "más en serio" estos temas, en vista de que "cada vez se vuelve más seguido estar expuestos a los rayos ultravioletas". A su juicio, el calentamiento global está impactando ya directamente contra la ciudadanía. "Si nadie es consciente para intentar frenar la contaminación, que es lo que incide en el calentamiento; por lo menos a nivel urbano creemos ecosistemas que nos sirvan de protección. Si creamos muchos, podremos ver la diferencia... Para empezar, urge salvar los pocos árboles que con vida aún nos quedan. La cochinilla y la falta de acciones municipales han aniquilado nuestras áreas verdes", alegó.

Son pocas las aves que se posan en los árboles resecos como consecuencia de la cochinilla y falta de agua. Freddy Rodriguez

Para este 28 de septiembre, la temperatura máxima que se espera en Guayaquil, según datos del Inmahi, alcanzará los 33 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Pese a ello y aunque habrá radiación, los especialistas de este organismo advierten que el día permanecerá en su mayoría nublado.

"No debemos, por lo tanto confiarnos.... Aunque esté nublado, los rayos UV harán de las suyas, por lo que debemos cuidarnos más de lo normal. A veces uno cree que porque el día está un tanto oscuro, esos efectos de los rayos UV se desvanecen. Y pues no, no es así. Así que todos a cuidarnos, hidratarnos y salir con gorra o paraguas, que no nos viene mal", detalló el médico general Neil Santos, de Guayaquil.

