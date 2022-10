La actual administración municipal, con Cynthia Viteri a la cabeza, ha estado salpicada de escándalos en torno a contratos, pero de cuyas pesquisas no se conocen muchos detalles porque se mantienen bajo la fase de investigación previa.

Según los datos de la Fiscalía, cinco investigaciones registra la funcionaria. Dos por el presunto delito de peculado, una por el supuesto delito contra el agua, otra por la presunta obstaculización de tareas sanitarias y la más reciente es el presunto delito de tráfico de influencias.

Es por esto que bajo ese paraguas de supuesta corrupción, los ciudadanos esperan que en la ciudad, que cumple el domingo 9 de octubre 202 años de independencia, haya transparencia, haya resultados de las investigaciones, haya participación ciudadana, así como un cambio en el modelo de administración.

"Que diferentes investigaciones estén abiertas contra la alcaldesa me lamenta, pues es la ciudad que se ha visto afectada. ¿Ya vio las calles cómo están? Deberían intervenir todos los organismos, un mejor control y ya basta de tanto despilfarro", comentó Hugo Cisneros, conductor guayaquileño.

"Me he decepcionado de esta administración no he visto alguna obra relevante y más han destacado las polémicas", sentencia Martha Gómez, trabajadora del centro de la ciudad.

Los analistas políticos también lanzan sus opiniones frente al tema. Por ejemplo, Pablo Escandón, coordinador de Comunicación Digital de la Universidad Andina Simón Bolívar, señala que en todo espacio de gobernabilidad tiene que haber la alternancia, no solo de personas sino de grupos o movimientos políticos. Lo dice en referencia a que el Partido Social Cristiano (PSC) lleva más de tres administraciones en Guayaquil.

"Lo que encontramos en la mayoría de municipios es que si un mismo político está varios años o un grupo político ejerciendo el poder, no hay transparencia. En este caso, Cynthia lo que ha hecho es demostrar una versión, en estos último años, más popular, diferente al conservadurismo que tenía acostumbrado el Partido Social Cristiano... solamente estar a tono con la contemporaneidad y espectáculo", argumenta el también investigador.

El analista político Giuseppe Cabrera considera importante que se expidan mecanismos, tanto de políticas públicas como reformas legales que regulen e identifiquen los posibles espacios de soborno o actos de corrupción.

Aunque haya esas herramientas desde la parte legal e institucional, subraya Cabrera, las administraciones públicas deberían democratizarse y ser transparentes. "Porque sino estas políticas y reformas terminan siendo un papel mojado. A que me refiero, que las estructuras verticales y el espíritu de cuerpo favorecen los espacios de corrupción", acota.

Viteri es más reacia a los medios. Esa poca capacidad de crítica, falta de espacios de disidencia dentro de alcaldía y el mismo hecho que el círculo esté rodeado de familiares y favorecer un cuadro personal.

Giuseppe Cabrera, analista político

También baraja el planteamiento de la alternabilidad, y lo califica como un principio democrático que permite el control y transparencia. Una escenario que no es visible en el actual Concejo Cantonal cuya mayoría es de sello socialcristiano. "Debería estar más balanceado, pues eso hace que haya un espíritu de cuerpo", concluye.