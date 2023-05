El incendio de un vehículo de carga pesada en la oreja vial que conecta a la vía Perimetral con la avenida Francisco de Orellana, en el sentido hacia Pascuales; preocupó a los conductores y generó además un atasco vehicular este 15 de mayo.

Según un reporte de la ATM, en el que hasta la publicación de esta nota no se especificó que factores incidieron en la emergencia, de la que tampoco se ha confirmado si hubo víctimas y de qué tipo; la zona debió impedir el paso de vehículos hasta que la alerta pase.

#ATMinforma | Captamos un vehículo incendiándose en oreja vial que conecta Vía Perimetral con Av. Francisco de Orellana, sentido hacia Pascuales.#ATM regula la circulación vehicular en el sitio.



Planifique su recorrido habitual y conduzca atento a las señales de tránsito. pic.twitter.com/ZWzMj9yvE9 — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) May 15, 2023

A causa de ello, denunciaron los conductores, se reportó congestionamiento vehicular en la Francisco de Orellana, una arteria de por sí conflictiva por la cantidad de automotores que alberga.

"Esta mañana fui testigo de dos hechos que me pusieron los pelos de punta. Por un lado, vi como se quemaba una especia de tanquero, que hasta el momento no sé si estaba lleno o no, y si de agua o gasolina; y eso que empujaba a salir corriendo. Mientras que por el otro, me quedé atascada en un embotellamiento que, en cuestión de minutos, fue agobiante. Por suerte el siniestro ocurrió en la oreja vial y no en la Orellana. Y es que de ser así, fácil vivíamos lo que experimentó semanas atrás la Pedro Menéndez Gilbert, cuando hubo un incendio bajo el puente", señaló Mónica Carrasco, quien se movilizaba hacia su casa ubicada en el sector de La Joya.

En el lugar, tras lo registrado, se sumaron además otras quejas ligadas a los atascos que, de forma histórica, se reportan en este vía que conecta a las ciudadelas del norte de Guayaquil. "Lo de hoy lo entiendo. Hubo un incendio. Sin embargo, todos los días, es lo mismo. Hileras interminables de vehículos que tocan al mismo tiempo la bocina, se cruzan los carriles e irrespetan al peatón. Ahora la ATM debe dar un giro. Poner a trabajar a su gente en soluciones que valgan la pena y sean integrales", sentenció Omán Roldós, habitante de Samanes 4.