Incendio en Guayaquil: fábrica afectada estaba abandonada y en proceso de demolición

Publicado por Freddy Josue Andrade Andrade Creado: Actualizado:

El incendio se inició la mañana de este miércoles 8 de abril en la avenida Felipe Pezo, al norte de Guayaquil. La estructura funcionaba como una fábrica de cafe

Bomberos y personal de la ATM llegó para acordonar el lugar y tomar las medidas necesarias para evitar su propagación. Hubo cortes de luz y cierre de una vía

Un incendio estructural aumentó las alertas en el norte de Guayaquil. Una antigua fábrica de café fue afectada por las llamas en la avenida Felipe Pezo Campuzano, en el norte de la ciudad.

El incendio se registró la mañana de este 8 de abril, alrededor de las 10:10, y hasta el momento la emergencia se encuentra controlada, aunque no completamente sofocada, según informes de los equipos de las autoridades.

El sitio estaba abandonado y en proceso de demolición

Con el avance de las labores, las autoridades precisaron que el inmueble afectado no estaba en funcionamiento. EXPRESO pudo conocer que, se trata de una planta procesadora que llevaba varios años fuera de operación y sin personal en su interior.

El jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Martín Cucalón , explicó que, cuando las unidades arribaron alrededor de las 10:30, el lugar se encontraba en proceso de demolición.

Según indicó, el fuego se habría originado en materiales inflamables utilizados como aislamiento térmico en una de las estructuras, los cuales se encendieron durante los trabajos.

El siniestro generó preocupación entre moradores y transeúntes debido a la gran cantidad de humo que se elevaba desde el sitio y que era visible a varios kilómetros de distancia. Aunque se ha descartado un riesgo mayor, el impacto visual y la naturaleza del material en combustión generaron inquietud.

Cierre vial y corte de luz por trabajos bomberiles

Como parte de las medidas de seguridad, la avenida Felipe Pezo Campuzano permaneció cerrada al tránsito vehicular durante gran parte de la jornada. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad coordinó desvíos y recomendó rutas alternas para evitar congestionamientos en la zona.

Para contener el incendio, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil desplegó un importante contingente de unidades, entre ellas vehículos de combate, camiones de escaleras, cisternas, ambulancias y equipos de rescate. Las tareas se concentraron en evitar la propagación del fuego hacia estructuras cercanas y reducir la intensidad de las llamas.

Según detallaron las autoridades, al tratarse de una edificación vacía y en proceso de desmantelamiento, no se reportaron personas afectadas. Sin embargo, sí se reconocieron las molestias ocasionadas a los residentes, principalmente por el humo, un momentáneo corte de luz y las restricciones vehiculares.