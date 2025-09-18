Incendio en una fábrica en vía a la Costa moviliza a 100 bomberos en Guayaquil

Un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica de químicos en Chongón, vía a la Costa

El incendio comenzó en horas de la madrugada en vía a la Costa.

Un incendio estructural de alarma 3 se desató la madrugada de este jueves en una fábrica de químicos ubicada en el kilómetro 23 de la vía a la Costa, a la altura de la parroquia Chongón. La emergencia fue reportada por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, que confirmó la presencia de fuego en un galpón industrial.

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó un contingente de 100 efectivos, junto a 15 unidades de combate, vehículos de rescate, ambulancias, camiones cisterna y equipos especializados para enfrentar el siniestro. La zona fue acordonada debido a la presencia de materiales peligrosos, como pastillas de cloro, lo que elevó el riesgo para el personal de emergencia.

Al momento la emergencia se encuentra controlada. Se realizan labores para la remoción de escombros. No se registra personas heridas. pic.twitter.com/9IKOkGrCEB — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) September 18, 2025

Uno de los galpones colapsó por la intensidad del fuego. A pesar de la magnitud del incidente, no se han reportado víctimas ni personas heridas hasta el momento. Las labores de extinción se dificultaron por el acceso limitado y la falta de señal de radio, lo que obligó a activar comunicación satelital entre los equipos de rescate.

El cuerpo de bomberos ya controló las llamas y han desplegado drones para tener una visualización aérea del área. La ciudadanía que transita por la vía a la Costa ha sido alertada sobre posibles restricciones de paso.

Noticia en desarrollo

