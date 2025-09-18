Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Incendio vía a la Costa
El incendio comenzó en horas de la madrugada en vía a la Costa.@BomberosGYE

Incendio en una fábrica en vía a la Costa moviliza a 100 bomberos en Guayaquil

Un incendio de gran magnitud se registró en una fábrica de químicos en Chongón, vía a la Costa

Un incendio estructural de alarma 3 se desató la madrugada de este jueves en una fábrica de químicos ubicada en el kilómetro 23 de la vía a la Costa, a la altura de la parroquia Chongón. La emergencia fue reportada por el Sistema Integrado de Seguridad ECU 911, que confirmó la presencia de fuego en un galpón industrial.

RELACIONADAS

El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó un contingente de 100 efectivos, junto a 15 unidades de combate, vehículos de rescate, ambulancias, camiones cisterna y equipos especializados para enfrentar el siniestro. La zona fue acordonada debido a la presencia de materiales peligrosos, como pastillas de cloro, lo que elevó el riesgo para el personal de emergencia.

Uno de los galpones colapsó por la intensidad del fuego. A pesar de la magnitud del incidente, no se han reportado víctimas ni personas heridas hasta el momento. Las labores de extinción se dificultaron por el acceso limitado y la falta de señal de radio, lo que obligó a activar comunicación satelital entre los equipos de rescate.

RELACIONADAS

El cuerpo de bomberos ya controló las llamas y han desplegado drones para tener una visualización aérea del área. La ciudadanía que transita por la vía a la Costa ha sido alertada sobre posibles restricciones de paso.

Noticia en desarrollo

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. ¿Cierre vial en Puembo? AMT suspende un tramo de av. Oswaldo Guayasamín

  2. ACORVOL lidera en Guayaquil el Congreso Nacional de Voluntariado

  3. Fiscalía y Policía allanan sede sindical de CNEL en Guayaquil por presunto desfalco

  4. Incendio en una fábrica en vía a la Costa moviliza a 100 bomberos en Guayaquil

  5. Tour de Luxemburgo 2025: sigue en vivo a Richard Carapaz y Jhonatan Narváez

LO MÁS VISTO

  1. Bono Raíces Ecuador: ¿Cómo puedo saber si soy elegible para recibir la ayuda?

  2. ¿Qué es una Asamblea Constituyente y por qué Daniel Noboa la propone en Ecuador?

  3. Jorge Glas ahora es tan colombiano como Assange fue ecuatoriano

  4. El Gobierno arremete contra EXPRESO e insiste en campaña de difamación

  5. Cómo hacer tu propia foto tipo Polaroid con IA usando Gemini: paso a paso

Te recomendamos