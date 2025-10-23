Incendio en el Mercado Central de Guayaquil: al menos cuatro locales fueron afectados

El siniestro habría ocurrido por una vela encendida. Conoce los detalles del incendio

Tras una rápida respuesta el fuego fue controlado de inmediato y se evitó su propagación a otros locales.

Cuatro locales del Mercado Central de Guayaquil resultaron afectados la noche del miércoles 22 de octubre, tras un incendio que generó alarma entre comerciantes y transeúntes del centro de la ciudad.

El siniestro, que se originó cerca de las 19:00, fue reportado por vendedores informales que notaron una densa humareda saliendo del interior del tradicional centro de abastos.

Detalles de cómo ocurrió inició el incendio en el Mercado central

De acuerdo con los primeros testimonios, el fuego comenzó en uno de los puestos ubicados en el ala norte del mercado.

Minutos después, unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil llegaron al lugar y desplegaron un operativo de control que incluyó el cierre de la calle 6 de Marzo, entre Clemente Ballén y 10 de Agosto. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) colaboró en la restricción vehicular para facilitar el trabajo de los socorristas.

A las 19:30, los bomberos lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propague a otras áreas del mercado. Según los primeros reportes, el incendio habría sido causado por una vela encendida que fue dejada dentro de uno de los locales, donde se vendían inciensos y artículos religiosos.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos atendieron a Guamán, quien presentaba heridas leves, y no se registraron más lesionados. El incidente dejó cuatro puestos con daños estructurales y pérdidas materiales aún por cuantificar.

A las 21:21, la circulación vehicular en el tramo afectado fue restablecida, mientras los equipos de rescate continuaban las labores de enfriamiento y evaluación de los daños.

Este nuevo incidente reaviva las preocupaciones sobre la falta de controles de seguridad y prevención de incendios en los mercados municipales, espacios que concentran diariamente a cientos de comerciantes y consumidores en medio de instalaciones eléctricas precarias y limitadas medidas de emergencia.

Velas encendidas podrían haber sido la causa del incendio en el Mercado Central de Guayaquil. Carlos Klinger

