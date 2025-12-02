Expreso
  Guayaquil

Incendio en el centro de Guayaquil
Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendieron la emergencia la tarde de este martes 2 de diciembre.@BomberosGye

Incendio en el centro de Guayaquil: hay afectados por inhalación de humo

Las llamas afectaron un inmueble ubicado en una zona de alto flujo comercial de Guayaquil, este martes 2 de diciembre

La presencia de humo que emanaba de un inmueble ubicado en las calles Coronel y Manabí, en el centro de Guayaquil, alertó a los vecinos del sector y a quienes transitaban por esta zona comercial porteña cerca de las 13:30 de este martes 2 de diciembre.

Enseguida, comenzaron a notar que se trataba de un incendio en el cuarto piso de dicho inmueble, por lo que llamaron a los equipos de atención de emergencias.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudió al sitio en cuatro unidades de combate, dos vehículos de rescate, un camión escalera, un tanquero y una ambulancia.

El fuego fue localizado en un departamento del cuarto piso del edificio. Al realizar las tareas de sofocación de las llamas, los bomberos evidenciaron que en ese espacio se almacenaban artículos navideños.

Ilustración mascarilla.

Alerta en Guayaquil: Aumento de casos de COVID-19 por invierno

Leer más

Incendio en el centro de Guayaquil: Dos personas atendidas por inhalación de humo

Según el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dos personas fueron atendidas en ambulancias por paramédicos al presentar afectaciones por la inhalación de humo.

Pasadas las 14:50, la institución indicó que la emergencia estaba "totalmente controlada"y se realizaban labores para disminuir la temperatura en el inmueble.

Durante las tareas bomberiles, el tramo de la calle Coronel estuvo cerrado al tránsito por personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

A las 15:45, esa vía fue habilitada nuevamente a la circulación vehicular, según la dependencia municipal.

