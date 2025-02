Incendio en el centro de Guayaquil: ¿Hubo heridos y qué zonas quedaron afectadas?

Una columna de humo se desprendía de una oficina ubicada en el centro de Guayaquil durante la madrugada del 5 de febrero, hecho que causó alarma entre los residentes del sector. Varios ciudadanos salieron de sus hogares durante la madrugada para ver qué ocurría y se encontraron con la sorpresa de un incendio cerca de sus viviendas.

Este incidente fue reportado en el edificio Plaza, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Chimborazo, a las 00:20, en una oficina situada en el séptimo piso.

#BCBGInfoma 🚨| Recibimos alerta por incendio en un departamento ubicado en el séptimo piso, de un edificio ubicado en 9 de octubre y Chimborazo.



Despachamos dos unidades de combate, un vehículo escalera y una ambulancia. Al momento, los recursos en sitio trabajando. pic.twitter.com/IvBHtbVnLe — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 5, 2025

De acuerdo con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, en este inmueble de 40 metros cuadrados no se encontraba ninguna persona, por lo que no se reportaron heridos. No obstante, el inmueble sí quedó contaminado por el humo que quedó encapsulado.

Según esta entidad, se presume que la causa del incidente fue un cortocircuito ocasionado por uno de los aires acondicionados del edificio. Sin embargo, esta es solo una hipótesis y no se conoce con certeza el origen de la emergencia.

Una vez recibida la alerta, 20 agentes se desplazaron al lugar para controlar la emergencia, que fue catalogada como Alarma 1. Por lo tanto, se despacharon dos unidades de combate, un vehículo escalera y una ambulancia. Para las 00:50, las llamas habían sido extinguidas y se procedió a ventilar el piso.

Más incendios

Solo en la semana del 27 de enero al 2 de febrero, esta entidad atendió un total de 493 emergencias; de esta cantidad, 39 corresponden a incendios, tanto estructurales como forestales.

Durante la semana del 27 de enero al 2 de febrero atendimos un total de 493 emergencias. 🚨



Te invitamos a revisar nuestra infografía con las estadísticas semanales.📊



iContinuamos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad! 🤝🏼 pic.twitter.com/Dl0yKum5wH — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) February 3, 2025

