El temblor de Macas se sintió fuerte en Guayaquil: residentes preocupados

La madrugada de este 5 de febrero se reportó un sismo de 4.7 grados en la escala de Richter en Macas (Morona Santiago), y se sintió en varias provincias, entre ellas Guayas, específicamente en ciudades como Guayaquil.

Temblor Ecuador hoy: sismo en Macas este 5 de febrero Leer más

A las 3:21, decenas de usuarios se levantaron para alertar que habían sentido el temblor en la ciudad y que, en muchos casos, lo sintieron con bastante intensidad.

"A mí nada me levanta, pero este temblor lo logró. Me asusté y primero pensé que había sido un mal sueño. Cuando vi a mis vecinos ya en el primer piso, en la calle, me di cuenta de que no se trataba solo de un sueño. Vivo en un quinto piso y por eso me asustan estas cosas", señaló Douglas Calle, habitante del norte de la ciudad.

(Le puede interesar leer: Temblores Ecuador: El 2025 inició con una inquietante actividad sísmica: ¿por qué?)

Una opinión similar compartió Henry Moreno, quien vive en el centro de la ciudad, y se sorprendió de que, aunque el temblor se registró en el Oriente, se haya sentido en Guayaquil.

"Estamos a más de 373 kilómetros de distancia. Me causa sorpresa que lo hayamos sentido y con fuerza. En un inicio pensé que el epicentro había sido aquí, en el Puerto Principal, pero no fue así", comentó.

03h21



¡Qué fuerte temblor se sintió en Guayaquil!



Un solo remezón que nos despertó. — Leonel Rodríguez Erazo (@lrodriguezerazo) February 5, 2025

"Si aquí en Guayaquil se sintió tan fuerte, no me quiero imaginar lo que sintió Macas. Estuvo bastante fuerte", dijo Nadia Carrillo, residente de Samanes 3.

"Segundo temblor consecutivo de la semana, esto ya no me da buena espina...", publicó pasadas las 3:00 el usuario Luis Adrian Usca en la red social X, donde las alarmas se multiplicaron en cuestión de segundos.

(Le puede interesar leer: Temblores en Ecuador: ¿Es cierto el mito de que anuncian el cambio de clima?)

Según datos enviados por la empresa de seguridad Segura EP la mañana de este 5 de febrero, ni ellos ni el Cuerpo de Bomberos han registrado emergencias en la ciudad.

"Hasta el momento Terminal Terrestre, Aeropuerto, Aerovía, Palacio Municipal y otras infraestructuras del holding municipal se encuentran operativas", señaló la entidad.

Geofísico prevé que continúen réplicas del temblor en Ecuador Leer más

Varios sismos en Ecuador en lo que va de 2025

La madrugada del martes 4 de febrero de 2025 otro movimiento telúrico alarmó a los ecuatorianos. El epicentro de dicho sismo estuvo localizado a 15.21 kilómetros de Arenillas, provincia de El Oro. Inicialmente, el IG había reportado que el evento tuvo una magnitud de 5.2, con una profundidad de 45 kilómetros y localizado a 11.42 kilómetros de Arenillas, pero posteriormente ajustó los datos.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!