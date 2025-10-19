Expreso
DROGA
La droga incautada fue decomisada por las autoridades.CORTESÍA

Incautan camión con droga valorada en $1 millón destinada a Chile desde Guayaquil

La droga, valorada en $1.4 millones en el extranjero, fue hallada oculta entre bloques de construcción en Los Ceibos 

Un contundente golpe al narcotráfico internacional se concretó la madrugada de este sábado 18 de octubre, en un operativo ejecutado por las unidades Antinarcóticos y Antidrogas de la Policía Nacional, en el sector de Los Ceibos, al noroeste de Guayaquil.

Según el coronel Francisco Zumárraga, comandante de la Zona 8, la intervención culminó con la intercepción de un camión que transportaba una considerable cantidad de droga camuflada.

La droga iba a ser enviada a Chile

El decomiso total ascendió a 369 bloques de marihuana, que estaban hábilmente escondidos entre ladrillos y bloques de cemento. De acuerdo con las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino final la República de Chile, a donde sería enviada a través de rutas marítimas.

Las autoridades calculan que el valor de la sustancia incautada asciende a $277.000 en el mercado local, pero su precio se dispara hasta alcanzar los $1.4 millones en el mercado internacional.

Durante la acción policial, una persona fue aprehendida. El detenido intentó evadir la captura lanzándose desde una altura considerable, lo que le provocó lesiones en brazos y piernas. Tras su captura, fue trasladado a una casa de salud para recibir la atención médica correspondiente.

La Policía ha asegurado que las investigaciones continuarán para identificar a los responsables de esta operación ilícita y determinar las conexiones internacionales detrás de este importante cargamento.

DROGA 2
Se decomisó gran cantidad de marihuana.FRANCISCO FLORES

