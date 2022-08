Tal como EXPRESO lo ha venido denunciando, a diario, decenas de objetos como sillas, conos, escaleras, pedazos de madera, entre otros artículos, obstaculizan las calles y veredas, principalmente en el centro de Guayaquil, por las cuales los conductores no pueden conducir con libertad.

Ante estas denuncias, este jueves 18 de agosto, finalmente la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) realizó un operativo en las calles Ayacucho y Tulcán, y Pedro Pablo Gómez y Andrés Marín, las más conflictivas; y retiró más de 30 obstáculos colocados en la vía pública.

“Son los cuidadores de carro los que se toman las calles y no dejan transitar con libertad, ni parquearse. Ellos se creen los dueños de las calles”, reclamó el conductor Luis Manrique, que cuestionó que los agentes no realicen estos operativos de forma permanente, sino solo cuando la ciudadanía se queja.

Esto es en sauces 4 frente a sauces 5 y guayacanes, ellos son dueños de la calle de martes a domingo desde las 5 de la tarde, y mas adelante venden gas y se colocan en el parterre central donde ven el triciclo. He publicado varias veces y no hacen nada. pic.twitter.com/LCen6GmBCx — ANTI CORRPCION (@ACorrpcion) August 18, 2022

“Si este es un problema evidente, por qué tienen que esperar a que la ciudadanía grite su molestia, por qué. Estos controles poco o nada sirven si no son permanentes. Los controles fugaces no funcionan. Miren lo que pasa en Sauces. La semana pasada, hicieron algo similar en la séptima etapa y otra vez hay hasta gavetas de cervezas impidiendo la circulación. ¿Es justo? No. Entonces actúen, pero ya”, denunció.

Según la Ordenanza del Uso de Espacio y Vía Pública, impedir el libre parqueo de carros en la vía pública es una falta sancionada con una multa de entre el 25 % y 75 % del salario básico. Los artefactos retirados, fueron llevados a un centro de acopio para el respectivo procedimiento.