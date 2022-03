Todo está lleno de monte y de insectos. Los juegos metálicos del llamado Parque 5 están cubiertos de maleza, lo que hace imposible que los menores de edad puedan divertirse en las áreas verdes de la ciudadela Ietel, en el norte de Guayaquil.

Los moradores de las manzanas 25 y 26 no saben qué más hacer para poder dar un lugar aceptable a los más pequeños, para que logren recrearse. “Los niños no pueden venir aquí porque todo está desastroso. Los columpios están llenos de monte. Hemos pedido ayuda, pero ha sido en vano”, reclamó Sergio Espinoza, residente del sector. Considera que el sitio se ha vuelto peligroso para los niños. “¿Usted cree que yo dejo venir a mis nietos a jugar aquí? Ni que estuviera loco”, recriminó.

Juan Oyola, vicepresidente del comité barrial, afirma que la situación de los parques se escapa de las manos del vecindario. “Nosotros hacemos mingas, en ocasiones pagamos a un hombre para que venga a bajar el nivel del monte, pero eso no es suficiente. Aquí ya necesitamos intervención del Municipio de Guayaquil”, dijo indignado. Sostiene que el barrio es unido, pero son varios los parques que están en esas condiciones. Con las lluvias el monte crece rápidamente y provoca que después de las 18:00 los vecinos decidan evitar esos lugares, ya que se llenan de mosquitos y otros insectos, enfatiza Oyola.

Otro problema que genera el parque es que, por la noches, pese a lo denunciado, se vuelve “guarida de consumidores de drogas”, quienes a decir de los vecinos aprovechan la oscuridad y soledad de las calles para delinquir.

“Los hacheros roban los artículos de los carros y se esconden ahí. Esa prácticamente es su trinchera. De ahí nadie los saca, ni los mosquitos”, indicó el dirigente muy molesto.

Diana Millán, residente de la manzana 26, relata que los niños son los que más sufren. “Mi hija quiere quedarse jugando, pero yo no se lo permito porque es muy peligroso para ella y se pone a llorar. Es invivible. Los niños no tienen un espacio para distraerse. Necesitamos una solución urgente”, imploró.

Cuando le toca pasar por el parque, asegura que lo hace corriendo porque le da miedo que algo aparezca. A las ranas, cucarachas y bichos se han sumado ratas, asevera. “Si algún animal me pica, ¿quién va a responder? Seguramente nadie, así que una debe cuidarse sola”, reclamó la mujer.

Millán asegura que el exceso de maleza en la zona no les permite transitar con normalidad. “Hay partes en las que debemos agacharnos o saltar para poder seguir nuestro camino. En otras zonas, la maleza supera el metro de altura”.

Un vecino que sacó a pasear a su perro comentó que esa situación la viven siempre en esta época. “En invierno, prácticamente no tenemos parque. Lamentablemente nunca recibimos una ayuda de la alcaldesa. Deberían darse una vuelta por aquí y ver que los parques de la Ietel sufren demasiado. Hay que limpiarlos y fumigarlos. Esto se volvió un criadero de mosquitos y potencial lugar para que se incremente el dengue”, manifestó Walter Castañedo.

Sobre la situación de los seis parques ubicados en la ciudadela Ietel, EXPRESO consultó a las autoridades municipales, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.

Nosotros nos organizamos para tratar de mejorar el parque, pero necesitamos ayuda urgente. Hay demasiados problemas en el sector por la maleza que ha crecido mucho. Juan Oyola

Los jóvenes también se ven perjudicados por el mal estado del parque. Los arcos para jugar fútbol se pierden entre el verdor del monte crecido. “Aquí ya nadie sale a jugar, nos vamos a la Garzota o alquilamos canchas sintéticas. Es imposible ‘pelotear’ con los muchachos como antes”, se quejó Andrés Burgos, residente de la manzana 25.

EXPRESO recorrió varios parques y encontró que la arboleda de la manzana 13 estaba llena de basura. No hay ningún tacho para los desperdicios. Además, en varias calles la hierba crece incluso en las aceras, lo que incomoda el tránsito de los peatones, que esperan ansiosamente la intervención municipal.

En otro de los parques de la ciudadela Ietel, este Diario constató que un árbol se había caído. Según los vecinos, lleva ahí dos días y nadie se ha acercado a limpiar. “El olvido es evidente. Nosotros tratamos de limpiar, arreglar y hacer lo que más se pueda, pero no nos alcanzamos, por eso hacemos un llamado a la autoridad”, expresó Johanna Guillén, una residente del sector que cuenta que lleva pocos meses alquilando un inmueble en la manzana 13, pero sufre por la proliferación de mosquitos. “Es imposible salir sin repelente. Con la noche llegan los mosquitos. Eso es de ley. ¿Por qué no vienen a fumigar? Parecería que a las autoridades no les interesa esta ciudadela”, cuestionó la mujer.