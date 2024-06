La IA da recomendaciones a los alcaldes para tener éxito en su gestión

A diario la gestión de los alcaldes en Ecuador es cuestionada por la ciudadanía que alega que no prioriza los temas que urgen ser resueltos y tampoco da detalles de por qué hay atrasos, por ejemplo en la ejecución de obras o por qué simplemente no las hace. Las quejas apuntan también a ese silencio.

Frente a ello EXPRESO preguntó a Pocket AI, una aplicación con Chat GPT: ¿Qué recomienda la IA (Inteligencia Artificial) hacer a los alcaldes para tener éxito en su gestión? Y su respuesta la desmenuzó en 7 tips que exhortan a que los funcionarios fijen objetivos concretos para la ciudad y que planifiquen. Esta última, una acción que los habitantes y expertos en temas de seguridad, obra pública y urbanismo han advertido que carecen los primeros ediles de Guayaquil, Quito, Playas, Santa Elena, solo por citar algunos casos. En la lista, sin embargo, se detallan otras observaciones clave que este Diario cita a continuación.

Establecer una visión clara y objetivos concretos para la ciudad: Es importante tener un plan estratégico y definir metas alcanzables que beneficien a los ciudadanos. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas: Es fundamental mantener una comunicación abierta con los ciudadanos, informar sobre las decisiones y gastos públicos, y estar dispuesto a escuchar y responder a las inquietudes de la comunidad. Promover la participación ciudadana: Involucrar a los habitantes en la toma de decisiones y en la solución de los problemas locales es clave para construir una ciudad más inclusiva y democrática. Gestionar eficientemente los recursos públicos: Es importante administrar de forma responsable los fondos municipales, priorizando las necesidades de la ciudad y buscando la eficiencia en el gasto público. Trabajar en colaboración con otros actores locales y regionales: Es fundamental establecer alianzas con otras entidades públicas, organizaciones comunitarias y sector privado para impulsar proyectos y soluciones en beneficio de la ciudad. Priorizar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente: Desarrollar políticas y acciones que promuevan el desarrollo sostenible, la protección del entorno natural y la calidad de vida de los habitantes. Ser un líder cercano, empático y comprometido: Un alcalde exitoso se muestra accesible, escucha a los ciudadanos, se preocupa por sus necesidades y trabaja con dedicación por el bienestar de la comunidad.

Para ciudadanos como Freddy Alvear, quien habita en la décima etapa de la Alborada, estas sugerencias los alcaldes de todo el país o sus equipos de comunicación deberían "imprimírselas y dejárselas sobre sus escritorios".

"Leo los 7 puntos y todos son coherentes. Pero, cuántos se están cumpliendo. Y es que si analizamos lo que pasa en mi tierra, Guayaquil, el alcalde Aquiles Álvarez hasta restringe que la ciudadanía le escriba o responda a sus publicaciones vía X. No permite que haya cercanía ni participación ciudadana, tampoco se muestra como un líder cercano o del todo empático. Y ni hablar de los recursos públicos, porque hay tantas obras que han debido ejecutarse y que no las ha llevado a cabo. Entonces sí, sugiero que sus equipos le hagan llegar estas pautas y que, por alguna vez en la vida, las pongan en práctica. Hablo en plural porque esto no solo no se cumple en Guayaquil, estoy seguro de que en todas las ciudades del país es igual", sentenció.

De forma similar opina Lina Varas, habitante de Urdesa, quien cuestiona que el primer edil del Puerto Principal no de cabida a una comunicación abierta con los ciudadanos. "Él no informa como debe sobre las decisiones y gastos públicos, de muchos gastos nos enteramos por la prensa y por parte de las autoridades apenas hay silencio. Además, y en esto caen todos, es en la falta de planificación. En Ecuador son contadas las autoridades que planifican o trabajan en alianzas. No lo hacen cuando evidentemente es una urgencia. Y esto no lo dice solo la Inteligencia Artificial (IA), esto lo han dicho por años los especialistas, las familias, los adultos mayores, profesionales, el trabajador informal..., pero nunca las autoridades han hecho caso", precisó la también arquitecta; que hace un llamado a que los "funcionarios públicos en general cambien su forma de trabajar y opten ahora sí por servir y administrar correctamente el dinero que le pertenece a los ecuatorianos".

