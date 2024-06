Gobiernos locales lamentan el veto total al pago puntual de asignaciones

Preparativos. Los alcaldes han señalado que sienten que no son considerados importantes para el Gobierno Nacional.

Más de 24 horas tuvieron que pasar para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) expresaran su postura respecto al veto presidencial total a la Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Orgánicas para Asegurar la Asignación Directa y Oportuna de Recursos de los Ingresos Permanentes y No Permanentes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Hasta la tarde de este 6 de junio, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) informó a EXPRESO para presentar su posición.

El escrito, que fue colgado en redes sociales, está firmado también por el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conagopare).

"Lamentamos el veto total del Gobierno Nacional a la ley que aseguraba la transferencia directa... Decisión que afecta la planificación de obras, la continuidad de los servicios públicos y el pago de remuneraciones a funcionarios y proveedores."

COMUNICADO| El diálogo es la herramienta inagotable en la democracia.



Juntos, @CongopeEcuador y @conagopareN nos pronunciamos ante el veto total impuesto del Gobierno a la Ley que garantiza la transferencia oportuna de recursos a los municipios, prefecturas y juntas parroquiales pic.twitter.com/x1MslzxVLj — Municipalidades Ec (@AMEcuador) June 7, 2024

Los atrasos en los pagos a los gobiernos locales

Los alcaldes llegaron a decir en marzo pasado que planificaban una marcha en las calles para exigir el pago de los atrasos y que la deuda total supera los mil millones de dólares.

En su momento, Patricio Maldonado, presidente de AME expuso: “Nos piden la ayuda, pero no nos extienden la mano. No se puede construir país de manera unilateral”, agregó que lo que ha entregado el Ministerio de Economía y Finanzas no llega ni a la mitad de todo lo adeudado.

Luego de estas declaraciones, el jefe de Estado los acuso de ser operados por el grupo político del expresidente Guillermo Lasso. Al indicar que el director ejecutivo, Homero Castanier, fue un hombre cercano al exbanquero que declaró la muerte cruzada en Ecuador.

