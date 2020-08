Ciclistas rechazan expresiones de Hugo Gavilánez

El irrespeto a los ciclistas de Guayaquil no cesa. No bastan los últimos fallecimientos de ciclistas en las vías, como el ocurrido el pasado 17 de agosto, en la entrada a la isla Mocolí, donde Santiago Jaramillo, a bordo de su bicicleta, fue embestido por un carro, para que conductores y la ciudadanía en general hagan conciencia.

Un comentario hecho, la mañana de este 31 de agosto de 2020, por del presentador de televisión del canal RTS, Hugo Gavilánez, en el programa mañanero, en vivo, ha indignado a los colectivos de ciclistas de la ciudad, quienes rechazan enérgicamente sus palabras.

El presentador dijo, en otras palabras, que si va con un niño enfermo en el carro y hay un ciclista circulando en la vía, y que provoca que frene o disminuya el ritmo de su marcha, le lanza el carro encima.

Gavilánez hizo el comentario mientras la televisora transmitían las imágenes de una manifestación pacífica de ciclistas que protestaban por la muerte de uno de la agrupación. El presentador, junto a su comapeñera de estudio, Mayra Montaño, conocida como 'La Bombón', hacen comentarios en los que destacan que si los ciclistas exigen respeto y derechos, deben respetar también el espacio de los carros y ser responsables.

“Algunos van plutos (ebrios), que yo los he visto”, expresa la bombón. Gavilánez le sigue “Hay otros que llevan audífonos puestos y van bailando en la bicicleta”, continúa. “Ayer se hizo un ciclo paseo en Urdesa, a mí no me molesta, pero creo que está mal. Hay sitios a los que pueden acudir en sus recorridos. ¿Qué pasa si hay una emergencia? Empiezan a cerrar las intersecciones y los vehículos se amontonan. Si yo llevara a un niño enfermo, yo le tiro encima el carro”, menciona.

Además, Gavilánez cuestiona que la ATM cierre arterias viales para que los ciclistas realicen el ciclopaseo. “Mándelos al parque Samanes”, dice.

El colectivo Masa Crítica de Guayaquil, que agrupa a más de 500 ciclistas en cada recorrido, mostró horas más tarde, en su plataforma digital, su rechazo total a las palabras del presentador. Ahí detalla que “ personas como Gavilánez solo buscan pretextos para negarle a los ciclistas el derecho a circular por las vías y trata de afianzar el estigma de que los biciusuarios irrespetamos a los demás vehículos”.

Alberto Hidalgo, dirigente de este colectivo, le cuenta a EXPRESO que con este comunicado intentan hacerle un llamado de atención a todos los periodistas. A que reflexionen en el enfoque de la noticia que quieren transmitir. “Si es respeto u odio”, enfatiza. “Los periodistas llegan a muchas personas y comentarios como ese, generan odio a los ciclistas y eso no está bien”, señala.

Por eso, adelanta, que Masa Crítica desarrollará un foro a periodistas para mostrarle los términos adecuados y el irrespeto y la falta de educación vial que hay y que todos debemos conocer, pero que será dirigido a los comunicadores, porque, hace hincapié, ellos son claves para llegar a un público amplio y hacer conciencia.