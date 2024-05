Un hombre muere a causa de una balacera

Con una herida de bala en la cabeza y luego de unas tres horas de sufrimiento, Isaac David Barzola Mota murió en el hospital Abel Gilbert la madrugada de ayer. A más del evidente dolor por su partida, en su familia hay indignación porque él habría sido víctima colateral de un tiroteo.

El disparo que le provocó la muerte al ciudadano, de 34 años, se produjo a las 22:30 del 6 de mayo, mientras sujetos armados a bordo de un carro negro atacaban a tiros a un hombre en la 31 y Nicolás Augusto González, en el suroeste de Guayaquil.

Barzola salía de su pequeño departamento y se dirigía al de su hermano, ubicado a la vuelta, para merendar. Una sobrina suya le había servido un suculento arroz con pollo asado de la cena. En ese trayecto de menos de diez metros, desafortunadamente, se desató una balacera.

El individuo al que perseguían pasó corriendo cerca de Barzola. Por esa razón fue que una de las balas lo impactó, provocando que caiga desplomado a la vereda. “Me llamaron a decirme que lo balearon. Yo dije: ¡No puede ser, si hace poco estuve con él!”, contó apenado Jonás, ñaño de la víctima. En ese rato, su reacción fue acelerar la marcha de su coche para llegar rápido a la zona y ayudar lo más pronto posible a su pariente.

Al llegar lo vio en el suelo, sangrando y malherido. De inmediato lo subió a su vehículo y lo llevó rápidamente al hospital Abel Gilbert, para que sea atendido. Tenía la esperanza de que se salvara, pero después un médico no le dio noticias alentadoras. “El doctor me dijo que mi hermano estaba con pronóstico reservado y que por eso podía esperarme cualquier cosa”, relató el familiar.

Barzola estuvo vivo hasta aproximadamente las 02:00. En ese momento sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció, explicó su hermano. El pariente de Isaac David recalcó que su hermano no tenía antecedentes penales, dato que efectivamente se refleja en el sistema de la Función Judicial, en el que no constan procesos judiciales por delitos en su contra. “Él era guardia en una urbanización. Era joven, de 34 años, soltero. No tenía conflictos”, mencionó Jonás.

Además, lamentó que en la ciudad ocurran con frecuencia balaceras que dejan víctimas colaterales. En el sector dijeron desconocer qué ocurrió con el sujeto al que buscaban asesinar. En el sitio del ataque se escucharon varias detonaciones en seguidilla.

Fueron más o menos 15 disparos, según comentaron moradores. El hombre llevaba varios años viviendo en esta área de la ciudad, era soltero y no dejó hijos en la orfandad. Ayer por la mañana se alistaban para retirar su cadáver

