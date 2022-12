Guayaquil: Un hombre fue asesinado en Pascuales

Un hombre fue asesinado en el sector conocido Barrio Lindo, en Pascuales, parroquia urbana de Guayaquil durante la noche del viernes 9 de diciembre de 2022.

El fallecido, identificado como Esteven Palma Rua, de 22 años, no habría pertenecido al sector, según lo comentado por el mayor Luis Pérez, jefe subrogante del distrito Pascuales. “Sabemos que no era del sitio, pero no tenemos más detalles, no quieren colaborar” afirmó.

El oficial también comentó que en el sitio no se encontraron indicios balísticos y que por esta razón presumirían que se trataba de un revólver o que habrían limpiado la escena.

Al lugar llegó personal de Medicina Legal para levantar el cuerpo y trasladarlo al Laboratorio de Ciencias Forenses, al suroeste de la ciudad.