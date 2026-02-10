Historias de detenidos por el ICE y desplazados se exhiben en Guayaquil

El Museo Nahim Isaías presenta desde el 12 de febrero testimonios sobre la pérdida del hogar y la crisis de asilo

El Museo Nahim Isaías inaugura en Guayaquil la exposición ‘Domicilio Desconocido’, un archivo documental que expone casos de deportación masiva y desplazamiento interno por violencia criminal. La muestra, que estará abierta desde el 12 hasta el 21 de febrero de 2026, reúne testimonios de ciudadanos expulsados de Estados Unidos y familias que huyeron de barrios tomados por bandas en Ecuador.

Violencia interna e internacional

La exhibición no se centra en la estadística oficial, sino en la ruptura del tejido social. Uno de los relatos centrales documenta el regreso de una joven ecuatoriana detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una corte de asilo. Su historia detalla el proceso carcelario federal y el retorno esposada a un país del que salió por falta de garantías vitales.

La narrativa de la exposición conecta la movilidad internacional con el éxodo interno. Un segmento específico presenta a jóvenes del sector Socio Vivienda, quienes narran el día en que debieron abandonar su barrio tras ataques armados de grupos delictivos. Estos testimonios evidencian cómo zonas de Guayaquil se han vuelto inhabitables, obligando a sus residentes a buscar refugio en otros puntos de la ciudad para evitar ser asesinados.

El proyecto, avalado por investigaciones de la Universidad Casa Grande y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), también aborda la crisis venezolana. Se exponen los objetos y memorias de caminantes que cruzaron la frontera huyendo de un colapso económico, transformando a Ecuador en un territorio de supervivencia precaria.

La instalación busca cuestionar las políticas de protección internacional y la ineficacia de los estados para garantizar un hogar estable. La premisa curatorial define a las naciones modernas como dispositivos de "puertas giratorias" donde la ciudadanía se pierde en el tránsito.

Datos de la exposición

Lugar: Museo Nahim Isaías (Pichincha y Clemente Ballén).

Sala: Sala 1, segundo piso alto.

Vigencia: Del 12 al 21 de febrero de 2026.

Apoyo institucional: OIM, ACNUR y Cooperación Alemana (GIZ).

