Guayaquil: no hay parqueos para tantos automotores

Desde hace meses, Wilson Lafuente está buscando a alguien que le reciba como parte de pago su vehículo, tipo furgoneta, con capacidad para doce personas. Quiere cambiarlo con uno más pequeño por dos razones fundamentales: su familia se ha reducido en los últimos tres años (solo está con su esposa) y porque circular y parquear su automotor en algún punto de la ciudad se ha vuelto un dolor de cabeza.

Según registros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se estima que Guayaquil cuenta en la actualidad con un parque automotor de 680.000 vehículos aproximadamente (de todo tipo). El 25 % de lo que a nivel nacional existe (2’678.250 automotores, hasta el 2020), según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) que, a septiembre de 2021, señala ventas históricas que pusieron en las calles 12.131 unidades más en el país.

Y, aunque dentro de las aspiraciones de todo ser humano es tener su propio carro, en la urbe porteña ya no hay garaje ni parqueo para tantos vehículos. Las calles de ciudadelas como: Urdesa, Sauces, Alborada, entre otras, son una prueba de esa situación.

“Los diseñadores, los urbanistas que piensan en eso tienen que dar una solución, porque es un problema coyuntural, muy difícil, esto va a seguir creciendo”, considera Lafuente, quien ve como alternativa a ese caos que se forma a toda hora en las calles de Guayaquil, es emular ese sistema del Pico y Placa que mantiene Quito para una mejor circulación vehicular.

Pero, si por un lado hay un parque automotor que aumenta cada mes, las áreas de parqueos resultan insuficientes y, por la inseguridad que se vive en la ciudad, la mayoría opta por parquear su carro afuera de su casa, ante la falta de garaje propio, lo que genera incluso conflictos vecinales.

En las urbanizaciones cerradas son las constructoras las que establecen el retiro que deben dejar las viviendas, previo los respectivos permisos municipales.

Juan Jiménez, concejal del cantón Durán



Hace unas semanas, moradores de Sauces 4 se enfrentaron verbalmente por el espacio que uno de ellos había reservado para estacionar su carro, en un parqueadero comunitario al que muchos acuden por la seguridad que les brinda una persona.

Exigir que quien tenga carro construya su propio garaje puede ser una opción en ordenanza municipal, pero para futuras construcciones con parqueo subterráneo, especialmente en edificios

Wilson Lafuente, residente de Urdesa

“En la mañana este parqueadero es muy utilizado, pero en la noche se utiliza otro donde hay un guardia, pero hay vecinos que ponen obstáculos para que otros no parqueen sus carros, eso ocasionó discusiones que llevaron hasta la presencia de la ATM”, contó un habitante, quien pidió que no se lo identifique ni se le tome fotos.

Los carros son colocados sobre las veredas de las viviendas ante la falta de parqueaderos. Christian Vinueza / EXPRESO

Y es que en el diseño de este plan habitacional, uno de los más grandes de la urbe que data de finales de los 70, no se contemplaron viviendas con garajes propios, en cada casa. Cada manzana cuenta con un parqueo comunitario, lo que en la mayoría no da abasto. Los residentes y hasta los trabajadores de negocios deben colocar sus carros en las aceras que ponen en riesgo al peatón. En otros casos utilizan espacios no destinados para parqueo.

Aunque en la Alborada, los Albocentros tienen espacio en sus parqueaderos, la colocación de parquímetros aleja a los conductores que buscan sitios gratuitos, pero, más que nada la multa a la que pueden enfrentarse.

Detalle La venta de vehículos decayó en abril de 2020, pero tuvo un repunte histórico en septiembre de 2021 con 12.131 vehículos de todo tipo.

Exigir que quien tenga carro construya su propio garaje en casa puede ser una opción en ordenanza municipal, pero para futuras construcciones, pero con parqueo subterráneo, especialmente en edificios, considera Lafuente.

La apertura de centros médicos y el comercio que en general tiene la calle Jorge Pérez Concha, más conocida como Circunvalación Sur, soporta un tráfico vehicular que casi se compara a la principal de Urdesa Central. El parqueo de vehículos de lado y lado y, en ocasiones, la doble columna que se forma, dejan poco espacio para el tránsito vehicular, a pesar del ancho de la calle que, en horas de la mañana, la vuelven un dolor de cabeza.

Un cuidador de carros intenta habilitar los vehículos de paso en el parqueo que queda en la calle, pero casi no hay abasto. Algunos carros son colocados incluso en peatonales y en aceras.

Una situación similar ocurre en Urdesa por la falta de parqueos. Amelia Andrade / EXPRESO

En la calle Ilanes, el panorama es distinto: es angosta, pero menos traficada. Algunas casas están construidas sin retiro o espacios para garaje, pero con carros parqueados afuera de sus hogares. “Si uno se parquea de un lado queda poco espacio para que pasen del otro lado”, señaló un conductor.

El abogado Juan Jiménez, concejal del cantón Durán, explica que en las urbanizaciones cerradas son las constructoras las que establecen el retiro que deben dejar las viviendas, previo permisos municipales que van en función de la aprobación de planos, del porcentaje de áreas verdes que debe tener, el tema de las calles. “Eso ya depende de la inmobiliaria, pero antes de ejecutar la obra necesita de los respectivos permisos municipales”, señala.