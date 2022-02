Taladrar por las noches durante su descanso, para colocarles un parquímetro afuera de sus viviendas, fue la gota que derramó el vaso. Luego de mantenerse ‘silenciosos’ por más de 25 años, sin protestar por las obras que hacen falta en su sector y el problema de parqueo, residentes de la ciudadela La Garzota, en el norte de la ciudad, decidieron hacer un plantón para rechazar la colocación de los aparatos.

El parquimetro se estaciona en tres avenidas del norte Leer más

El descontento lo exteriorizaron la mañana de ayer, decenas de habitantes de las manzanas 42, 49 y 57, luego de soportar varios días de trabajos nocturnos para la colocación de aproximadamente 130 parquímetros, con los que se busca controlar el estacionamiento de los vehículos, en la zona.

Un funcionario de la ATM acudió al sector, para conocer de cerca el reclamo ciudadano y elaborar un informe. MIGUEL CANALES (ag-expreso)

“Si bien es cierto, las calles y veredas son bienes de uso público, eso no quiere decir que se puedan colocar parquímetros arbitrariamente, debido a que esta zona es residencial (...) están afectando nuestros derechos del uso de estos bienes”, manifestó el residente Leonardo Barreira, quien asegura que el tema no fue socializado y que, ante esa situación decidieron presentar una queja a la Defensoría del Pueblo, en contra del Municipio de Guayaquil, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM), la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL-EP) y Parqueo Positivo.

“Al fin no tuve que dar 6 vueltas en el Policentro para parquear” Leer más

El reclamo se materializó en una queja ante la Defensoría del Pueblo. Cortesía

Según Teresa Nieto, habitante de la ciudadela, los sitios donde se instalarán los parquímetros fueron señalizados desde el pasado martes, y desde entonces comenzaron a taladrar las veredas, en horas de la noche hasta la madrugada. Pero, resalta, el problema de parqueo en el sector viene desde hace 25 años, que se instaló la Empresa Eléctrica. “Queremos parar este abuso (....) ellos nunca hicieron su parqueo y creo que ya deben irse a la zona industrial porque están causando un problema a nuestro entorno residencial”, considera la moradora.

Con ella concuerda Cristian Torres. “(...) CNEL debería tener su propio parqueo, por qué van a poner parquímetro aquí en mi casa?”, se quejó el morador.

Samborondon baja el valor por el uso del parquimetro Leer más

EXPRESO consultó a la entidad su postura ante los reclamos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Leonardo Barreira muestras las puntos que se han pintado y donde colocarán los parquímetros. MIGUEL CANALES (ag-expreso)

Óscar Osorio señala que el tema les está causando angustia. “Nos tomó por sorpresa porque no nos avisaron nada (...) si tenemos carro y nos parqueamos al pie de nuestra casa. ¿Y si llega un familiar o alguien que trabaje cerca y quiera poner su carro?, va a tener que poner un dólar en su propia casa, a mí me perjudica”, dice el residente al añadir que no todos tienen garaje.

Pero no solo ellos están preocupados, quienes cuidan los carros en el sector, también están inquietos. Roberto Alvarado asegura que son alrededor de 40 personas, la mayoría de la tercera edad, que podrían quedarse sin el sustento para su familia. “Yo tengo 18 años trabajando aquí, le damos seguridad a los carros y al sector, también hacemos limpieza”, advierte.

Tras la protesta, Juan Carlos Miranda, del área de Planificación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), acudió al sitio para conversar con los residentes. “Yo vengo a hacer la inspección, a ver si es factible en realidad colocar eso ahí (...)”, les explicó al sostener que el trabajo lo realiza Parqueo Positivo. El funcionario tomó fotografías de los puntos señalados, las camionetas de la entidad pública parqueadas y con su informe, consideró que el lunes habría una respuesta al reclamo ciudadano.

El cobro por el uso de parqueo en el Policentro afecta a los pacientes Leer más

Nieto reclamó al Municipio para que priorice las obras que se necesitan. Señaló los grandes huecos en la vía cercana a su casa, las aceras deterioradas y las tapas de alcantarillas destrozadas.

Esto nos va a afectar porque de ser un propietario y dejar el carro aquí, tendré que pagar diariamente, es ilógico e inconstitucional. Frente a esa decisión, hemos decidido iniciar ya un proceso. Leonardo Barreira,

residente

Hay deterioro de las calles y las aceras, pero el Municipio no arregla eso, mandan los parquímetros. Aquí la regeneración no ha llegado desde que adquirimos las viviendas. Si no hay solución iremos a los tribunales. Teresa Nieto,

residente