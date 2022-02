Una calle llena de baches mal rellenados, alcantarillas destapadas, veredas rotas y camineras con escombros es lo que se puede observar en un tramo de la avenida Benjamín Carrión, que conecta varias vías principales del norte de Guayaquil.

Tanto conductores como moradores del sector aseguran estar cansados de los trabajos “mal hechos” que se ejecutan en la vía, porque el problema no se soluciona definitivamente.

“Arreglan, tiran cemento, hacen un bacheo mal y, en menos de un mes, está peor”, expresa indignado Luis Murillo, un hombre que detuvo la marcha de su vehículo al notar la presencia de un equipo periodístico de este Diario en la zona. “Yo vengo reclamando esto desde septiembre del año pasado. Me respondieron y algo hicieron, pero miren ustedes mismos. No han pasado ni 6 meses y la calle está peor. Esto es inaceptable, hay demasiados baches y huecos en la Benjamín Carrión, las camineras están destruidas”, detalla el conductor al hacer un llamado al Municipio para que dé una solución. “Las autoridades deben hacer algo en serio, estamos hartos de los mismos trabajos de siempre mal hechos”, reiteró molesto el hombre que vive en la Alborada y a diario debe atravesar la caótica calle.

Llevo meses insistiendo por lo mismo y la situación a diario es peor. Las calles dañadas, alcantarillas sin tapas y camineras destruidas, eso es la Benjamín Carrión. Luis Murillo

El tramo más conflictivo de la Benjamín Carrión está entre la avenida Francisco de Orellana y la Rodolfo Baquerizo Nazur. A los costados están las etapas 8 y 12 de la Alborada.

En ese trayecto de 600 metros hay locales comerciales de todo tipo, que también se ven perjudicados por el mal estado de la vía. “Lamentablemente la gente que puede evita esta calle, cogen otras vías y eso no nos conviene, porque no podemos vender”, asegura Luigi Villalta, dueño de un negocio de venta de accesorios de celulares. Asegura que por esa situación las ventas se caen completamente cuando llegan las lluvias. “Ahí sí no hay esperanzas, esta es la calle que todos evitan. Se inunda todo esto y el tráfico se vuelve insoportable. Hay baches, huecos y, por si fuera poco, los delincuentes se alborotan más”, comentó el emprendedor de 37 años, quien lleva 7 meses alquilando en esa zona.

Respecto a esta problemática que afecta a cientos de familias de la zona, EXPRESO consultó al Cabildo. Hasta el cierre de esta edición no se obtuvo ninguna respuesta.

Conductores deben hacer maniobras en la Av. Benjamin Carrión, Christian Vinueza

Los motociclistas son otro grupo afectado. Ellos hacen “malabares” para poder pasar los huecos que hay en esa calle. “Para nosotros es un peligro, debemos manejar con extremo cuidado en esta zona, si no queremos salir volando por una mala maniobra. Es urgente la intervención total del Municipio aquí”, expresó Freddy Varela, un motociclista que asegura que el mal estado de la calzada perjudica la parte mecánica de su medio de transporte.

Otra situación que más comentan los trabajadores que a diario conviven con el peligro de las alcantarillas destapadas son los accidentes que han podido observar. “El domingo, aquí se estrellaron dos motorizados a las doce de la noche. Era un día lluvioso y por los baches perdieron el control y se fueron uno encima de otro”, cuenta Varela, al puntualizar que no solo los baches causan problemas, también los huecos por las alcantarillas que están a la intemperie. “Aquí, la semana pasada un carro se quedó estancado. Estaba lloviendo y parece que no se percató y las llantas se fueron al hueco. Entre algunos lo ayudamos y sacamos el vehículo”, narró Marcos Toledo, guardia de seguridad de un local de comida china.

Alcantarillas sin tapas son un peligro (ag-extra) Christian Vinueza

Pero no todo ocurre en la calzada. Muchas personas tienen problemas al momento de cruzar la calle debido al pésimo estado de las camineras.

“Aquí es peligroso caminar. Yo tengo 77 años y me da miedo pasar por esta zona porque, a veces, hay lodo y es muy resbaloso”, menciona Rolando Vélez. Asegura que en la zona hay muchas personas discapacitadas y para ellos es imposible atravesar esa zona. “Para quienes utilizan bastón es muy difícil cruzar, ni se diga para los que andan en sillas de rueda, ¡es imposible!”, acotó el hombre. Afirma que en esa etapa de la Alborada hay muchos adultos mayores.

Un trabajador del sector asegura que en esa caminera hay muchos huecos y piedras. Según indica, dejaron una obra inconclusa. “El Municipio vino en octubre, rompió el piso, sacó tierra y eso quedó hecho un desastre, nunca terminaron la obra y ahora se complica el tránsito peatonal por aquí”, remató Édgar Merino.