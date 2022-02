Asus 20 años Piero Hincapié ha tenido un ascenso vertiginoso en el fútbol, no solo en su club, el Bayer Leverkusen de Alemania, sino también en la selección nacional.

Piero Hincapié se luce en la victoria de Bayer Leverkusen Leer más

En una entrevista en One Football, el zaguero esmeraldeño reveló que se siente satisfecho de ser considerado uno de los jugadores con mejor proyección a nivel internacional y dio detalles de cómo se dio su llegada al club alemán.

“La apuesta por venir al Bayer Leverkusen no pudo ser más acertada. El club es como una familia, todos me tratan como a un hijo. Desde los técnicos hasta los cocineros, siempre saludando (risas). La verdad es que creo que mi adaptación está siendo muy buena y me ayuda mucho que sea una plantilla con tantos jugadores sudamericanos”, indicó Hincapié.

En cuanto a la selección ecuatoriana, el exIndependiente del Valle se mostró agradecido con Gustavo Alfaro, quien le dio la oportunidad de debutar en la Tricolor.

"Siempre me dijo que sea yo mismo, que me divierta. Quiere que sea feliz en la cancha y que juegue como lo vengo haciendo en mi día a día, que por eso recibo las convocatorias”.

Hincapié fue titular en la goleada del Leverkusen sobre el Dortmund Leer más

Además, dio detalles de cómo se dio su aparición en el rol titular de Ecuador, en la Copa América de Brasil.

"Me estaba cambiando y el profe me dijo que iba a jugar. Yo no me lo creía. Había estado en la banca en los partidos anteriores de Eliminatorias, no me imaginaba que iba a salir de inicio (duelo ante Colombia). En ese momento para mí fue como un shock, pero fue el momento personal más bonito en lo que llevo de carrera”.