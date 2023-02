Un ataque armado dentro de una clínica de rehabilitación social, que funcionaba de forma clandestina en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de Guayaquil, dejó como saldo seis personas baleadas, cuatro de ellas fallecieron. Entre los dos que resultaron heridos está 'Harta Demencia'.

Hace dos meses Eliseo había alquilado la casa baleada para recibir a jóvenes con problemas de adicción. En el momento del hecho, ocho personas se encontraban dentro de este lugar.

Eliseo Duarte se volvió popular en 2016, cuando fue entrevistado por el periodista José Delgado. En el diálogo confesaba que quería ser un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) para capturar a los delincuentes y decirles “Quieto conchetu...”.

'Harta demencia', herido tras ataque armado en clínica de rehabilitación Leer más

Su forma de hablar, natural y espontánea como en cualquier esquina de barrio, gustó a la ciudadanía. Tanto así que la gente lo reconocía en todas las esquinas y decidió dedicarse a grabar sketches (escenas cortas) para Instagram y TikTok de situaciones cotidianas.

“Siempre me gustó la actuación. Es algo que me llena bastante, porque puedo contar cosas de la vida real y ayudar a personas que quieren ser escuchadas. Siento que estoy siendo recíproco con el cariño que me dio la gente y eso me ayuda”, dijo Harta Demencia a EXTRA, en una entrevista realizada en 2021.

La fama le abrió puertas llenas de ‘cachuelos’

Eliseo también contó que gracias a su personaje pudo viajar a varios lugares del país, obtuvo contratos con marcas y asistió a eventos importantes. “Con Harta Demencia logré constituir una familia. Tengo dos hijos y una maravillosa esposa (Marina). Hago videos en redes sociales. Pude cambiarme de domicilio y vivir en un mejor lugar”, explicó.

El guayaquileño, de 25 años, con más de 50 mil seguidores en Instagram, 69 mil y Facebook y 348 mil en Tiktok, fue uno de los pocos personajes mediáticos que aprovechó su momento de popularidad y siguió creando contenido redes sociales sobre vivencias o cosas típicas.

La inseguridad trepa con fuerza el olvidado cerro del Carmen Leer más

Chao harta demencia, hola harta recuperación

Eliseo, cuando se volvió viral, llevaba diez años en el consumo de las drogas y el alcohol, y contó que por lo único que habló al micrófono de Delgado fue para sacarle un pan y cola, sin pensar que eso cambiaría su vida y posteriormente lo llevaría a cumplir uno de sus sueños: pertenecer por un día al GIR.

“Fue una experiencia increíble. Me enseñaron que los sueños se pueden hacer realidad, siempre y cuando decidas seguirlos con humildad. Nunca me catalogué como famoso, sino como conocido porque entraba a un sector y me pedían una foto. Soy una persona del pueblo, cuando se me acercan, me motivan y me alegran.

En su última entrevista a EXTRA contó que llevaba aproximadamente tres años libre de sustancias estupefacientes y, en su útlimo video compartido en Instagram hace 6 días, hizo una invitación a quién necesitara de ayuda a un centro de rehabilitación (Abrigo del altísimo), aparentemente en el mismo que fue baleado la noche del 23 de febrero.

Eliseo Duarte, conocido como Harta Demencia, fue herido de bala la noche de este jueves. ARCHIVO

EN LO EMOCIONAL

Pudo evitar que le robaran el camión, pero perdió la vida Leer más

Aquel joven que vivió hasta los 7 años en el Guasmo y posteriormente en la avenida Casuarina, más conocida como la ‘entrada de la 8’, noroeste porteño, admitió que al principio, cuando su rostro se volvió protagonista de memes y rodaba por todas las redes sociales, estuvo muy confundido.

“Hubo personas que me prepararon para que emocionalmente obtenga una madurez y reconozca que se reían del personaje y no de Eliseo. Nunca me incomodó que me reconozcan como Harta Demencia”, señaló Eliseo.

AYUDABA A OTROS

Desde 2021 brinda capacitaciones a personas alcohólicas y drogadictas, también visitaba instituciones educativas para contar su relato de vida y crear conciencia sobre los vicios.