Mujer reportada como desaparecida fue hallada sin vida en una vivienda de Sauces 9

No había rastro de la ciudadana desde hace 12 días; la Policía detuvo a la hija de la desaparecida

Agentes policiales acudieron a la vivienda en Sauces 9 donde fue hallada una mujer sin vida y desmembrada.

La noche de este jueves 16 de octubre, el cuerpo de una mujer que se encontraba desaparecida desde el pasado 5 de octubre fue hallado sin vida y desmembrado dentro de una vivienda ubicada en la ciudadela Sauces 9, al norte de Guayaquil.

Los restos fueron encontrados en una lavadora y en un tacho de color azul. Según las primeras pericias, pertenecerían a Martha Cecilia Solís Cruz, quien residía en el sector de Guayacanes.

(Te puede interesar: Dos vehículos incendiados generaron alarma en Bellavista)

Según lo relatado por sus familiares a los agentes que acudieron al lugar, el día de su desaparición Martha salió de su casa rumbo a una entrevista de trabajo y no regresó. Sus parientes presentaron una denuncia por desaparición en la Fiscalía del Guayas.

El hallazgo se produjo en la vivienda de una de sus hijas, quien fue detenida para investigaciones. Los restos fueron localizados en el área de lavandería del domicilio.

Ciclista murió en vía Perimetral por siniestro con un tráiler: esto ocurrió Leer más

Mujer asesinada en Sauces 9: ¿Qué indicios recopilaron los agentes policiales?

Durante el registro del inmueble, los agentes de la Policía Nacional levantaron varios indicios: un teléfono celular, una laptop color plomo, una envoltura de color blanco, una tarjeta bancaria, siete cuchillos.

También hallaron una sierra eléctrica, una moledora eléctrica de color amarillo, una podadora manual, un machete, dos hisopados.

El cuerpo de la víctima fue hallado dividido en ocho partes. Según las primeras hipótesis, el crimen habría sido cometido con un arma blanca.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!