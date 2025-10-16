Dos vehículos incendiados generaron alarma en Bellavista

Los bomberos controlaron la novedad, que inició por un daño mecánico en un automóvil y que luego se propagó a otro automotor

Los vecinos de la zona expresaron que sintieron miedo cuando se suscitó la novedad.

El temor sigue latente en los ciudadanos luego de la serie de atentados con coches bomba en la ciudad de Guayaquil. La tarde de este jueves 16 de octubre de 2025 un incendio vehicular generó pánico en los residentes del sector de Bellavista Alta, en el centro de la ciudad de Guayaquil.

El incidente se reportó alrededor de las 18:00. Los guardias de seguridad de la zona confirmaron que el fuego inició por un desperfecto mecánico en un automotor y que posteriormente las llamas se propagaron a otro vehículo, el cual estaba en desuso y abandonado desde hace mucho tiempo.

Miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil acudieron a atender la emergencia, logrando sofocar las llamas en cuestión de minutos, sin que se reportaran personas heridas o inmuebles contaminados por las llamas.

Incendio de vehículo en Bellavista Alta



¿Qué se debe hacer ante el incendio de un automotor?

Los vecinos de la zona expresaron que sintieron miedo cuando se suscitó la novedad, debido a los atentados de los últimos días. “Nos dio miedo que el carro pudiera tener una bomba, como pasó el martes (en el estacionamiento del hotel Sheraton, al norte de Guayaquil), por eso preferimos alejarnos lo más posible”, dijo Carla Navarro, habitante de la zona.

Las autoridades de seguridad previnieron a la ciudadanía a que, en caso de un flagelo vehicular, no se debe intentar apagarlo sino que se debe despejar la zona de inmediato, pues hay riesgo de que este estalle en cualquier momento.

Además, hay que quedarse en un lugar techado y protegido, pues una posible detonación puede lanzar fragmentos de vidrio, metal y plástico a decenas de metros de distancia, pudiendo herir y hasta matar a quien le pueda caer.

