Hallan dos tanqueros y desmantelan centro de acopio de combustible ilegal en Durán

La madrugada de ayer, el Bloque de Seguridad halló dos tanqueros que transportaban combustible, estacionados en la avenida Jaime Nebot, en Durán.

Los vehículos contenían un total de 8.000 galones de diésel (4.000 cada uno) y no contaban con los permisos correspondientes. Al no poderse justificar su origen o destino, las autoridades presumen un posible caso de tráfico ilegal de hidrocarburos.

Este hallazgo inicial llevó al allanamiento de un inmueble cercano. Según información de inteligencia militar, la vivienda funcionaba como un centro de acopio y distribución de combustible obtenido de manera ilegal.

En la casa se encontraron varios indicios que refuerzan esta hipótesis: documentos personales, cédulas, registros escritos, además de múltiples tanques plásticos, tinas industriales y bombas para el trasvase del producto.

Un oficial del Bloque de Seguridad detalló que la ubicación del inmueble se logró gracias al seguimiento de inteligencia militar, que había detectado movimientos inusuales.

Las autoridades agregaron que, mediante monitoreo con drones, se observó en la madrugada a varias personas manipulando los tanqueros y realizando trasvases. Al notar la presencia militar, los sospechosos huyeron del lugar, abandonando los vehículos cargados.

El uniformado explicó que el punto era un “centro de acopio y distribución”. Investigaciones preliminares vinculan los equipos encontrados a la organización delictiva ‘Los Águilas’, implicada en contrabando. Señaló que estas organizaciones roban combustible mediante “pinchazos” al oleoducto para su comercialización ilícita.

El producto era separado en distintos tipos para su venta ilegal, a menudo en tinas o tanques pequeños. Según las autoridades, parte del combustible sería destinado a abastecer lanchas rápidas y vehículos vinculados a actividades del narcotráfico.

Los dos tanqueros hallados quedaron bajo custodia policial y serán trasladados a instalaciones de Petroecuador, una vez que se cumpla el proceso de judicialización.

