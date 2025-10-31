Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

TANQUERO DURÁN
Abandonados. Los tanqueros, sin permisos, fueron encontrados en la av. Jaime Nebot, de Durán.CHRISTIAN VINUEZA

Hallan dos tanqueros y desmantelan centro de acopio de combustible ilegal en Durán

Labor de inteligencia permitió allanamiento de inmueble. Se realizan las investigaciones pertinentes

La madrugada de ayer, el Bloque de Seguridad halló dos tanqueros que transportaban combustible, estacionados en la avenida Jaime Nebot, en Durán.

 Los vehículos contenían un total de 8.000 galones de diésel (4.000 cada uno) y no contaban con los permisos correspondientes. Al no poderse justificar su origen o destino, las autoridades presumen un posible caso de tráfico ilegal de hidrocarburos.

RELACIONADAS

Los detalles del hallazgo en Duán

Este hallazgo inicial llevó al allanamiento de un inmueble cercano. Según información de inteligencia militar, la vivienda funcionaba como un centro de acopio y distribución de combustible obtenido de manera ilegal.

 En la casa se encontraron varios indicios que refuerzan esta hipótesis: documentos personales, cédulas, registros escritos, además de múltiples tanques plásticos, tinas industriales y bombas para el trasvase del producto.

duran

Falsificación de documentos en Durán: esto es lo que reveló la Fiscalía

Leer más

Un oficial del Bloque de Seguridad detalló que la ubicación del inmueble se logró gracias al seguimiento de inteligencia militar, que había detectado movimientos inusuales. 

Las autoridades agregaron que, mediante monitoreo con drones, se observó en la madrugada a varias personas manipulando los tanqueros y realizando trasvases. Al notar la presencia militar, los sospechosos huyeron del lugar, abandonando los vehículos cargados.

El uniformado explicó que el punto era un “centro de acopio y distribución”. Investigaciones preliminares vinculan los equipos encontrados a la organización delictiva ‘Los Águilas’, implicada en contrabando. Señaló que estas organizaciones roban combustible mediante “pinchazos” al oleoducto para su comercialización ilícita. 

El producto era separado en distintos tipos para su venta ilegal, a menudo en tinas o tanques pequeños. Según las autoridades, parte del combustible sería destinado a abastecer lanchas rápidas y vehículos vinculados a actividades del narcotráfico.

Los dos tanqueros hallados quedaron bajo custodia policial y serán trasladados a instalaciones de Petroecuador, una vez que se cumpla el proceso de judicialización.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Rob Jetten gana las elecciones en Países Bajos y lo celebra con su novio argentino

  2. Yúnez promete la primera universidad para Samborondón y un nuevo plan de vivienda

  3. Liga de Quito: Estos millones ganó a pesar de ser eliminado de Copa Libertadores 2025

  4. Barcelona SC recupera a dos jugadores para visitar a la Católica: ¿Quiénes son?

  5. José Francisco Cevallos revela qué le faltó a Liga de Quito en Brasil ante Palmeiras

LO MÁS VISTO

  1. Gasolina Extra y Ecopaís: Precio exacto del galón en Ecuador (noviembre de 2025)

  2. José Guevara: “Edgar Lama no me paga para hacerme quebrar”

  3. Ministerio de Trabajo: el salario para 2026 subirá por decisión técnica, no política

  4. Salario básico en Ecuador: ¿Cuándo se define el aumento para el 2026?

  5. Nueva Terminal Costa no abrirá el 31 de octubre; Álvarez aplaza la inauguración

Te recomendamos