Habitantes de Los Vergeles denuncian estar 24 horas sin agua

Este 25 de marzo, las quejas fueron múltiples en torno a la falta de agua en la ciudadelas Los Vergeles, en Guayaquil.

"Ya vamos 24 horas sin agua. ¿Qué pasa con Interagua? ¿Por qué esta suspensión? ¿Por qué nadie avisa nada o no prevé los problemas? No han enviado ni tanqueros al barrio", advierte el residente Xavier Guzmán; quien se vio obligado a adquirir seis botellones de agua, ayer, que fueron utilizados en su mayoría para bañarse y cocinar.

Claudia Barquet, también habitante de este sector, dijo estar cansada de que un problema de este tipo vuelva a afectar al vecindario. "No es la primera vez y por eso mi molesta. El año pasado, ya en tiempos de COVID, pasó igual y sentimos el mismo temor de ahora. ¿Con qué me lavo las manos y me desinfecto si no hay agua? Ya no estamos en teletrabajo, salimos a la calle y estamos expuesto. Hay que pensar entonces en eso", sentenció; al asegurar que esta mañana nuevamente ha tenido que bañarse con el botellón de agua que, se supone, usaría recién para el consumo el fin de semana.

@interagua señores ya vamos 24 horas sin agua en Los Vergeles! — James Guerrero (@jeguerreroulloa) March 25, 2021

Según lo dio a conocer Interagua, en su página oficial de Twitter, la suspensión responde a un daño presentado en el acueducto 800 MM, ubicado en la avenida El Paseo del Parque, cerca del estadio Chucho Benítez en Samanes. "Nuestro equipo técnico y de contratistas se encuentran realizando sondeos desde la madrugada del 24 de marzo para ubicar el daño. La intervención es inmediata, por lo que se verán afectados las ciudadelas Huancavilca, Vergeles, Ciudad del Norte, Río Sol, Valle de Los Geranios".

Interagua distribuyó el líquido con tanqueros, sin embargo estos no llegaron a todos los sectores, según denuncian. Cortesía

Son más de 50 trabajadores continúan realizando la reparación de fuga presentada. Se reemplazará un tramo de 6,8 metro del acueducto, publicó la entidad a las 2 de la mañana de este 25 de marzo.

Continuamos trabajando en la Av. El Paseo del Parque. Más de 50 operarios y contratistas continúan realizando la reparación de fuga presentada el día de hoy

Sectores Afectados: CDLA. HUANCAVILCA, CIUDAD DEL NORTE, URB. RIO SOL, VERGELES, EL TRÉBOL, VALLE DE LOS GERANIOS. pic.twitter.com/EYPkY6erZb — Interagua C. Ltda (@interagua) March 25, 2021

Aunque Interagua, a fin de reducir las quejas, distribuyó agua a través de tanqueros, estos no llegaron a todos los hogares, como denunció Guzmán.

"¿Hasta qué hora esperamos que devuelvan el servicio? Tenemos horas sin agua y sin ningún aviso. No sé si los tanqueros pasan por el cielo o por dónde, porque aquí simplemente no han llegó", se quejó el usuario Joel Zambrano.

SEÑORA ALCALDESA @CynthiaViteri6 debería hacer una auditoría en @interagua no puede ser que hace 15 días se arregló la tubería y otra vez tengan que hacer reparada LA MISMA EN EL MISMO LUGAR. VERGELES, RIOSOL, HUANCAVILCA NORTE SIN AGUA — Viviana Briones (@VivianaBrionesA) March 25, 2021

EXPRESO pregunto a Interagua a qué hora se prevé que se solucione el problema, pero hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.