Lo que era una de las zonas más promocionadas y publicitadas como “regeneradas de Guayaquil”, hoy luce con imperfecciones, baches, adoquines fuera de su sitio, entre otras notables afectaciones, que son motivo de queja de los residentes de Urdesa.

El reclamo ciudadano en la avenida Las Monjas recibió una respuesta Leer más

A EXPRESO llegaron varias denuncias de moradores y visitantes de esta zona residencial que reclaman el mal estado en el que se encuentran sus veredas, aceras y calles. Los afectados piden a las autoridades que puedan ser reparadas, ya que el transitar se ha convertido en un “peligro constante”, según lo califica Jaime Barragán, un adulto mayor residente en la calle Dátiles.

“Para nosotros se vuelve peligroso vivir en este estado porque un tropezón puede ser perjudicial. Hay que caminar con cuidado porque las baldosas rotas o los adoquines rotos, que son parte de la zona regenerada de las alcaldías pasada, son las escenas que más se repite en esta calle”, comentó Barragán, quien aseguró que en varias ocasiones ha estado a punto de caerse.

Los adoquines están salidos, las baldosas dañadas y pedazos de cemento tirados en media vía. Todos los daños juntos están en la calle a lo largo de Dátiles.



David Villata,

comerciante

“Pese a mis 66 años, estoy en buenas condiciones físicas, por eso aunque me tropiece he podido reponerme y no darme contra el piso. Pero por acá también viven personas que caminan con andadores o con bastones, ellos sufren más y podrían sufrir accidentes fatales. La administración saliente no tomó en cuenta estos daños, ahora que hubo un cambio de administración, pedimos que esto sea tomado en cuenta. Nos urge”, aseveró.

Un equipo periodístico de EXPRESO realizó un recorrido por varias zonas de Urdesa que se reportan como “intransitables” para confirmar qué tan grave es el escenario y corroboró la denuncia.

Calle Dátiles. En varias zonas se observan las baldosas rotas o fuera de su lugar. CARLOS KLINGER

“Miren como todos los adoquines están salidos, las baldosas dañadas y pedazos de cemento tirados en media vía. Todos los daños juntos en la calle Dátiles”, reclamó indignado David Villalta, un comerciante del sector que había maniobras para esquivar cada daño.

El ‘nocivo’ cruce en el Salado para entrar y salir de Urdesa Leer más

Una situación similar se evidenció en la calle Guayacanes, una zona que, pese a que fue intervenida durante casi un año, provocando pérdidas económicas a los dueños de negocios, actualmente se encuentra ya en condiciones lamentables, como denuncian los transeúntes. “Se demoraron tanto, apenas hace unos meses entregaron la obra y lo que nos han dejado es una calle en mal estado. Hay tremendos cráteres entre la vereda y las aceras, es un peligro para todos y cuando llueve, ni se diga. Fue tiempo y dinero lo que perdimos todos los guayaquileños, porque fue con nuestra plata que hicieron esto y mal hecho, y ahora, ¿quién nos responde?”, increpó Miriam Vallejo, quien a diario transita por esa zona para llevar a su pequeño hijo a la escuela.

Tras la publicación de EXPRESO sobre los retrasos en la entrega de la obra en la calle Guayacanes, los trabajos se aceleraron. Según un comunicado emitido por el Cabildo meses atrás, la primera segunda fase debió ser entregada el 8 de octubre.



Los detalles 👇 — Diario Expreso (@Expresoec) October 28, 2022

En esta parte de Urdesa, las calles más afectadas son las intersecciones con las calles Leonardo García, Acacias y Bálsamos, siendo esta última la más crítica. “Señor Aquiles Álvarez, acá vamos a necesitar ayuda. Venga a darse una vuelta. Somos una zona regenerada, pero han quedado falencias. La regeneración urbana ya se marchó de Urdesa, queremos que vuelva. Pedimos que esta analice cómo están las zonas regeneradas del Puerto Principal y las atiende", precisó un conductor que no tuvo que detener la marcha de su vehículo para conversar brevemente con este Diario; ya que el tiempo que le tomó para atravesar el enorme bache de la calle fue suficiente .

Pedimos a la nueva Alcaldía que ayude con el desastre que dejaron las autoridades anteriores. Hay zonas que recién fueron arregladas y ahora están peores. Necesitamos ayuda.

Linda Garcés

ciudadana

Los baches de Urdesa ponen en aprieto a los conductores Leer más

EXPRESO consultó a las nuevas autoridades del Municipio sobre el tema, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. ¿Tiene planificada la reparación en esta u otras zonas y, de ser así, cuándo las hará? ¿Ha destinado personal que analice cuál es el estado de las obras regeneradas en Guayaquil?, fueron parte de las preguntas.

Daños. Adoquines y baldosas rotas se observan en la Víctor Emilio Estrada y en casi todas sus intersecciones. CARLOS KLINGER

El desafío de esquivar rocas sin caer sobre ellas en El Cóndor Leer más

Por otra parte, la paciencia parece agotarse para los moradores de las calles Rotarismo (Las Lomas), donde, pese al incremento de locales comerciales y el aumento de vida nocturna, sus calles y principalmente sus veredas dejan inconformes a sus residentes. “Los adoquines están a punto de salirse en las calles y en las veredas hay zonas que ya no tienen baldosa. Se supone que éramos una de las caras bonitas de la ciudad, pero sinceramente ya estamos dejando mucho que desear”, dijo Marlon Villegas, morador del sector.

Por acá también viven personas adultas mayores que caminan con andadores o hasta con bastones, ellos sufren y si se tropiezan serían accidentes fatales.



Jaime Barragán

residente Urdesa

La avenida del Rotarismo, en Urdesa, vuelve a ser vista por los guayaquileños como una opción de distracción; y para los residentes, una zona colorida donde se puede encontrar prácticamente de todo.



Los pormenores:https://t.co/c1s0urRmLF — Diario Expreso (@Expresoec) December 27, 2022

Retiran 300 pancartas de propaganda electoral en zonas regeneradas Leer más

En la Víctor Emilio Estrada y algunas intersecciones también se veían problemas similares. De hecho en la intersección con Ébanos se ha colocado un plástico rojo sobre un enorme hueco en la calle para evitar que los vehículos sufran más daños. Allí las jóvenes que se movilizan en tacos se quedan atascadas, al igual que las ruedas de quienes van en silla de ruedas.