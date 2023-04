La comunidad de guionistas de la ciudad, al igual que aprendices y público en general, tendrán la oportunidad de asistir a una jornada dedicada a analizar el tema de las oportunidades y desafíos que tienen y enfrentar el medio audiovisual ecuatoriano.

Esta actividad se desarrolla desde las 11:00 en el auditorio Leonidas Ortega en el segundo piso del edificio principal de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (UCSG).

Es abierta al público y es organizada por UNIARTE Sociedad de Gestión, en colaboración con Corporación GALA (Guionistas y Autores Literarios Asociados) y la UCSG, como parte de las actividades por el día de los guionistas del Ecuador, el 22 de abril.

A las 11:00 inicia el conversatorio ‘De la TV al streaming. Panorama del audiovisual ecuatoriano’. Intervienen como panelistas: Ángela Chavarría, máster en creación de guiones audiovisuales, por la Universidad de la Rioja (España) y ha escrito para diversos canales, así como para series web y obras de teatro.

José Rengifo estudió escritura de guión en AICinema de Sao Paulo, trabajó en producciones para TC Televisión, Ecuavisa y Teleamazonas.

Iván Cobos Campos estudió actuación para cámara en el Savannah College of Art and Design, es coordinador de contenido y guionista de ‘Club 57’ en la cadena Nickelodeon. Escribe para Paramount Plus, una película original.

Nelson Jaramillo, es licenciado en Comunicación por la Escuela de Literatura de la Pontificia Universidad Católica de Quito, laboró en Teleamazonas, Ecuavisa y Ecuador TV. Es uno de los pioneros del género ‘stand up’ en Quito.