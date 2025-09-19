Guayaquil tendrá un Barrio Chino: revelan cuánto costará construirlo

El alcalde Aquiles Álvarez anunció un proyecto urbanístico destinado a renovar este sector del centro de Guayaquil

Un arco de entrada es una de las propuestas para el Barrio Chino de Guayaquil.

El Barrio Chino en Guayaquil será una realidad. La mañana de este viernes 19 de septiembre, el alcalde Aquiles Álvarez anunció su construcción en el tramo del centro donde miembros de la comunidad asiática residen y mantienen negocios.

Esta iniciativa, propuesta por la ciudadanía y dada a conocer por EXPRESO en enero pasado, se oficializó en el acto por el 45° aniversario de la Confederación de la Colonia China en el Ecuador, celebrado en el Palacio de Cristal, al que acudieron varias autoridades locales e integrantes de esa comunidad.

"La colonia china llegó en Guayaquil en 1870 aproximadamente, y en Guayaquil tenemos 55.000 chinos que dinamizan la economía también. Esto no es ningún acto político, esto es cultura para Guayaquil", manifestó el alcalde después del evento.

El alcalde indicó que la fase de estudios del proyecto terminó y que el proceso de contratación para la obra será elevado al portal de Compras Públicas en los próximos días para que sea adjudicado antes de que termine el 2025.

Barrio Chino de Guayaquil: Su costo bordea los 3 millones de dólares

Álvarez explicó que la construcción del Barrio Chino en Guayaquil tendrá un costo de 3 millones de dólares, según el estudio de factibilidad. El tiempo estimado para que esté lista la obra, una vez sea adjudicada, es de 16 meses.

El Barrio Chino estará ubicado en cinco cuadras a lo largo de la calle Sucre desde avenida Malecón hasta Boyacá. En ese tramo se instalarán tres arcos con arquitectura inspirada en la cultura asiática, así como camineras, rampas, mobiliario urbano y especies arbóreas.

Álvarez también planteó trabajar junto a otras colonias extranjeras que viven en Guayaquil para asignarles espacios propios.

"Hay una comunidad italiana importantísima y hay algunas comunidades de otros países interesantísimas que han colaborado con el desarrollo de Guayaquil y todas se merecen su barrio", manifestó el alcalde.

