Guayaquil se suma a la ruta nacional de murales “Memorias Ancestrales”

El proyecto cultural, que ya dejó su huella en varias ciudades del país, busca rescatar la identidad colectiva

Las primeras obras de arte que ya se pintan en Guayaquil.

Al igual que en Salinas, Ballenita, Machala, Cuenca y otras ciudades del país, Guayaquil ya cuenta con grandes murales que destacan la ancestralidad y la protección del medio ambiente.

El proyecto “Memorias Ancestrales”, impulsado por la plataforma independiente Explorarte Ecuador, continúa creciendo y consolidándose como una iniciativa cultural de impacto nacional.

Las primeras obras ya se exhiben en la avenida Delta y General Páez, y en los próximos días se sumarán nuevas pinturas en la calle Quisquis. Según Fabiola González, directora de Explorarte Ecuador, se espera completar más de veinte murales entre agosto y octubre.

Memorias ancestrales

Esta serie de intervenciones abrirá una nueva ruta cultural en Guayaquil, con el objetivo de rescatar la memoria, la identidad y las raíces del territorio costero. A través del arte urbano, “Memorias Ancestrales” propone un espacio de encuentro y diálogo con las comunidades, reivindicando la historia y proyectando un futuro con compromiso y memoria.

Los murales cuentan con el respaldo de instituciones públicas, privadas y el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio, lo que ha permitido consolidar esta nueva etapa. “Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo espacios que evidencien el talento desde los muros y las calles”, expresó González.

