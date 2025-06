¿Cómo beneficiará a los negocios la nueva regularización en barrios de Guayaquil?

La reforma a la ordenanza catastral aprobada en primer debate por el Concejo Municipal de Guayaquil, a decir de algunos guayaquileños, abre nuevas puertas para los ciudadanos que buscan formalizar sus viviendas o pequeños negocios ubicados en barrios de la ciudad. La medida, impulsada por la concejala Emily Vera y respaldada por el alcalde Aquiles Álvarez, amplía el plazo para regularizar edificaciones y simplifica procesos que, hasta ahora, resultaban engorrosos para los ciudadanos.

"Siempre nos han llenado de trabas. Lo que he escuchado de esta ordenanza, en efecto, podría beneficiarnos. Por años son muchísimas las trabas que afrontamos, y nosotros solo queremos trabajar", dijo este 27 de junio a EXPRESO, Nancy Cañote, residente de Sauces que tiene en una esquina de su vivienda un bazar.

Más plazo para regularizar construcciones sin permisos



Con esta reforma, la ciudadanía tendrá hasta el 30 de junio de 2026 para completar el proceso de regularización de edificaciones construidas sin inspección final o con un uso de suelo distinto al registrado en el sistema catastral.

La normativa, según explicó el Cabildo durante la última sesión de Concejo, también reconoce como válidas las edificaciones residenciales o residenciales-comerciales que fueron levantadas hasta el 3 de agosto de 2020, muchas de las cuales surgieron en el contexto de la pandemia, cuando muchas familias adaptaron sus viviendas para emprender, señaló Vera.

Tiendas, bazares y panaderías podrán entrar al sistema formal



Uno de los cambios más relevantes beneficia a negocios barriales, como tiendas, panaderías, bazares o pequeños talleres que operan dentro de predios residenciales. Estos podrán regularizarse sin importar que no cuenten con permisos anteriores, siempre que sean actividades catalogadas como de tipo barrial.

Para la ciudadanía, la normativa aprobada recién en primer debate es necesaria sobre todo para evitar trámites "históricamente engorrosos". FRANCISCO FLORES

“Ahora usted va a poder regularizar su tiendita de barrio con esta normativa, siempre que sea una actividad pequeña y de proximidad”, explicó la concejala Vera durante la sesión del 26 de junio.

La edil recalcó que esta reforma responde a una necesidad social real: tras la pandemia, miles de guayaquileños optaron por emprender desde sus casas ante la falta de empleo.

Karina Mena, habitante de la cuarta etapa de la Alborada, lo acepta. "Perdí mi trabajo, no tenía qué hacer y tenía terror de salir a la calle. Me puse un espacio para hacer dulces en casa, es pequeñito. Hago pan y tortas caseras bajo pedido. Tengo prácticamente un pequeño horno y ya, pero me ha ayudado a vivir y a educar a mis hijos", reconoció.

Cambios clave: sin firmas de copropietarios ni trámites extras



La reforma también introduce facilidades administrativas para agilizar los procesos. Por ejemplo:

Ya no será necesaria la firma de todos los copropietarios para iniciar una solicitud.

En el caso de edificaciones levantadas sobre más de un solar, se autoriza la fusión automática de predios dentro del mismo trámite, sin que sea necesario gestionar un nuevo proceso administrativo.

Durante su intervención, Álvarez destacó que estas reformas apuntan a consolidar un sistema más eficiente y conectado con la realidad territorial. “Creo yo que con las casas comunales se puede hacer un trabajo importantísimo y con los CAMI también”, mencionó, al referirse a los espacios municipales que podrían ayudar a facilitar el acceso a esta regularización.

FOTO REFERENCIAL. En el último año, la Alcaldía ha atendido ya a 15.000 solicitudes de regulación. La Alcaldía asegura que el proceso es práctico ahora. FRANCISCO FLORES

Según datos del cabildo, en el último año se han recibido más de 23.000 solicitudes, de las cuales 15.000 ya han sido atendidas.

Según lo anunciado por la Alcaldía, la reforma debe pasar ahora a segundo debate y ser aprobada para entrar en vigencia.

