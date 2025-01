Guayaquil refleja casos de enfermedades respiratorias y gástricas en hospitales

En Guayaquil, pacientes con enfermedades respiratorias y gástricas se presentan en diversos centros médicos de la urbe porteña. Estas afecciones se deben a la época invernal y a la ingesta de comida por las fiestas de diciembre e inicios de enero, indican médicos que conversaron con EXPRESO.

En el Hospital Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), hasta el 7 de enero, han recibido 176 pacientes con problemas gastrointestinales. Tres de ellos con presencia de intoxicación alimentaria bacteriana, no especificada; 107 con cuadro de gastroenteritis y colitis de origen infeccioso, 33 con gastroenteritis y colitis de origen no especificado y 33 con náuseas y vómitos.

¿A qué se deben estas enfermedades?

A criterio de Emilia Vera, doctora y jefa de la Unidad Técnica de Gastroenterología del HTMC, estos cuadros son comunes en estas fechas, debido a la ingesta de comidas copiosas (carbohidratos, grasas condimentos y sal) de las que la persona no está acostumbrada a ingerir normalmente ni en exceso. Además, la preparación de los alimentos también influye para que se propicie estos cuadros, manifiesta Danilo Dávila, jefe de emergencia del Hospital Alcívar.

Por estas mismas patologías, en enero de 2024 se registraron 621 pacientes, incluyendo patologías del síndrome de colon irritable con diarrea y diarrea funcional. En diciembre de 2023, 721 personas necesitaron atención médica por estos cuadros clínicos y en diciembre de 2024 fueron 795.

Si los síntomas gástricos que presenta un paciente duran más de 24 horas, este debe ir a un centro médico para que los galenos lo examinen, sugieren los expertos. Archivo

Varias de las infecciones intestinales se debe también a la falta de cuidado de lavarse las manos, ingredientes no bien lavados o la persona o familiar que cocinó no se cuidó bien y estaba con algún proceso gripal o con gastroenteritis, indica Dávila. En el Hospital Alcívar se presentaron 15 casos con ingresos hospitalarios, desde el 28 de diciembre, por enfermedades gastroentéricas, es decir con presencia aguda de diarrea, colitis irritativa y con sangrado digestivo bajo.

¿Qué hacer?

Si la persona presenta llenura, gases, hinchazón abdominal, vómito, diarrea y deshidratación, está padeciendo de una transgresión alimentaria, indica la doctora Vera. Por lo general, el paciente también va a presentar debilidad, calambre abdominal, con hidratantes y antiácidos podría mejorar; pero si pasan las 24 horas, debe ir a un centro médico, ya que el cuadro podría también exponer gravemente a otras enfermedades que ya estaría padeciendo y necesitaría de una cirugía de emergencia.

Los médicos recomiendan no ingerir alimentos en la calle para evitar enfermedades gástricas; quienes padecen de alguna enfermedad respiratoria deben usar mascarillas, para evitar contagiar a otros. Archivo

Otras enfermedades atendidas en los hospitales

A la par de esta enfermedad, en el Hospital Alcívar, desde principios de diciembre, “ha tenido un repunte de enfermedades estacionales”, revela el médico Dávila. Esto, por el cambio de clima, las lluvias, cerca de 30 personas han ido atendidas por rinofaringitis aguda, influenza tipo A, covid y neumonía, en personas adultas mayores. En la Clínica Guayaquil también han tenido pacientes, de entre 60 y 80 años, con presencia de neumonía y covid, indica Roberto Gilbert, médico, cirujano y propietario de esta casa de salud.

Recomendaciones

Para Gilbert, la población guayaquileña no debe alarmarse, porque esto casos son propios de la época; sin embargo, indica que no hay que descuidarse. Es por ello por lo que recomienda que la gente ingiera un comprimido de vitamina C, de 2000 mg, dos veces al día, todos los días, para que esté protegido. Además, no automedicarse; si tiene fiebre alta o se siente caliente busque al médico. También, agrega Dávila, que se use mascarilla, se lave las manos frecuentemente, se hidrate y se aísle para no contagiar a su entorno.

Otros casos que se han presentado en la urbe

Por otro lado, en el Omnihospital, su gerente, Mauricio Navia, comentó que no han tenido presencia de estos cuadros médicos; pero sí de pacientes con lesiones cortopunzantes. Hasta el miércoles, ya llevaban atendiendo a dos personas; hasta diciembre de 2024, era una por semana.

