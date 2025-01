Daniel Noboa visita TC Televisión tras un año del atentado terrorista

Un año después de que el presidente Daniel Noboa reconoció, a través del decreto ejecutivo 111, la existencia de un conflicto armado interno, visitó las instalaciones de TC Televisión; misma fecha, 9 de enero de 2024, en la que ese medio de comunicación sufrió un atentado terrorista.

Cerca de media hora duró la visita del primer mandatario. Noboa arribó al lugar, alrededor de las 09:20; ingresó y salió por la calle Joaquín Orrantia González y avenida de Las Américas, sitio donde está ubicada la puerta posterior del medio de comunicación. Personal policial, militar y de tránsito custodiaron la entrada principal y posterior del canal, desde tempranas horas de la mañana, aunque el tránsito, por estas calles, no fue interrumpido ante el arribo de Noboa.

Recorrido por TC Televisión

Jorge Rendón, periodista de TC Televisión, acompañó al jefe de Estado por las instalaciones del medio. En esta visita también estuvo Roberto Izurieta, exsecretario de Comunicación del actual Gobierno, y Roberto Luque, ministro de Transporte y Obra Públicas. Rendón narró al presidente Noboa cómo los terroristas ingresaron al canal, las huellas de balas que esta incursión dejó y cómo sus compañeros vivieron al ataque de un grupo de 13 personas que estaban armadas y con explosivos, y se tomaron el medio de comunicación, mientras ellos estaban en vivo.

Personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas custodiaron la entrada principal de TC Televisión, ubicada en la calle Abel Romero Castillo y avenida de las Américas. Freddy Rodríguez

Rendón contó que él se puso a buen recaudo; sin embargo, desde donde él estaba, podía escuchar todo, lo que este grupo de personas gritaban por teléfono. “Miren el riesgo que nosotros tuvimos en esos momentos”, dijo mientras señalaba, al presidente, las huellas de las balas en la puerta metálica. Una vez que ellos ingresaron “insultando a todo el mundo”, narró dónde y cómo fueron colocados sus compañeros.

Este recorrido fue transmitido por TC Televisión, durante la transmisión del programa ‘Entre ellas’. El presidente y quienes lo acompañaban, también personal militar y policial, ingresaron al set de televisión, donde Gustavo Navarro, presentador del espacio, se encontraba.

Recuerdos del 9 de enero de 2024, en TC Televisión

Navarro manifestó que el espacio del set es pequeño. Por otro lado, los periodistas expresaron que sus compañeras fueron arrastradas, los hombres, en cambio, fueron pateados; además, recordaron cómo al periodista José Luis Calderón lo ingresan a este espacio porque lo reconocieron, por lo que a él le colocaron explosivos, mientras que por detrás le colocaron una escopeta y una pistola. Además, Rendón indicó que el personal del canal aún no se ha recuperado de estos hechos, ya que a uno lo hirieron con una bala y a otro le rompieron el brazo.

La Policía Nacional estuvo con canes especializados dentro de las instalaciones de TC Televisión. Freddy Rodríguez

A este recorrido solo accedió el equipo de fotografía y de cámaras de los medios de comunicación, no los periodistas. El presidente Noboa, vestido con una camisa azul de rayas, jean azul y zapatos negros, señaló que “No fue fácil. Fueron días duros. Negociaciones y peleas bien fuertes. Pero tuvimos que actuar. Era momento de actuar”. Agregó que “para mí era duro ser el presidente que declara la guerra, cuando nosotros siempre fuimos un proyecto de paz”; no obstante, “iniciar un mandato declarando una guerra no es fácil. Pero tuvimos el respaldo de la gente”.

Por su parte, Víctor Herrera, director nacional de investigaciones, quien en ese tiempo era comandante de la Zona 8, dijo que dentro del grupo terrorista había tres menores de edad y 10 adultos; los primeros fueron sentenciados a ocho años de prisión y los segundo a 13 años. Pero ese mismo día, en la evaluación que hicieron en el ECU-911, Guayaquil había recibido 1.200 llamadas de auxilio, lo que, a criterio de Herrera, “era una situación sincronizada de crear caos”.

El presidente junto con Izurieta, Luque y personal policial y militar abandonaron el canal de televisión cerca de las 09:50. Antes de ello, se fotografió con personal de TC Televisión y policial.

