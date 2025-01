El caso TC Televisión: un año del ataque terrorista que derivó en guerra interna

Hoy 9 de enero de 2025 se cumple un año del atentado terrorista que conmocionó al Ecuador. La toma de las instalaciones principales de TC Televisión, en Guayaquil, por parte del grupo criminal Los Tiguerones, ha dejado una huella imborrable en la memoria del país.

Durante 54 minutos, la televisora fue tomada por un comando de 13 individuos, quienes mantuvieron a periodistas y personal técnico como rehenes, mientras los amenazaban con armas de fuego, machetes y artefactos explosivos.

Un año después, Diario EXPRESO revela nuevos detalles a partir de las investigaciones y audiencias judiciales, que dan luz sobre la que habría sido la verdadera motivación detrás de este acto criminal.

Documentos judiciales y testimonios de los involucrados develan que el ataque, al parecer, no tenía como objetivo principal asesinar o secuestrar a alguien, como inicialmente se sospechó.

Afectación El canal de televisión, durante las investigaciones, informó a las autoridades que los empleados que estuvieron durante la toma no rendirían versiones, porque estaban afectados psicológicamente y se encontraban en tratamiento. “Bajo esos presupuestos, no podían o no deseaban establecer o recapitular los hechos suscitados”.

En realidad, la acción habría buscado que Willian Joffre Alcívar Bautista, alias Negro Willy, líder de Los Tiguerones, transmitiera un mensaje en vivo al país mediante una videollamada. Esta información consta en versiones libres y voluntarias de los procesados, quienes afirmaron que la “misión” era únicamente asegurar que “la firma”, como llaman los criminales a su líder máximo, pudiera hablar en cadena nacional.

“La misión era entrar y que estemos en vivo para que la gente lo pueda escuchar,” declaró Josué Alexander Sánchez Rojas, uno de los procesados, ante la Fiscalía.

Otro detenido, identificado como Jorge Antonio Ayoví Simisterra, corroboró en su relato que la W (Negro Willy también es llamado así) había dado la orden directa desde el exterior.

El 9 de enero de 2025 se cumple un año del atentado en TC Televisión, que conmocionó a Ecuador. El 22 de octubre de 2024, Negro Willy, presunto cabecilla de la organización responsable, fue detenido en España, pero su extradición sigue en trámite.



Sin embargo, lo que el líder de Los Tiguerones quería comunicar sigue siendo una incógnita, pues la operación no logró su objetivo.

Según peritajes presentados en la audiencia de llamamiento a juicio, Ayoví Simisterra fue captado por las cámaras de seguridad sosteniendo un teléfono, con una videollamada activa, mientras portaba un revólver. Este dispositivo habría sido clave para que Willian Alcívar pudiera dirigirse a la audiencia nacional.

Los informes también expusieron que la misión habría sido comunicada al grupo criminal poco antes de su ejecución. Algunos sospechosos, en sus versiones ante el Ministerio Público, precisaron que fueron convocados en Socio Vivienda, un sector del noroeste de Guayaquil, donde recibieron instrucciones y fueron transportados en dos vehículos robados hacia la televisora.

Videollamada En el acta de la audiencia de llamamiento a juicio se detalla que “se identifica al ciudadano Alcívar Bautista Willian Joffre como el líder del GDO Los Tiguerones” y que es “el presunto autor mediato de la infracción, instigando y direccionando mediante el equipo telefónico que usaron para el cometimiento de la infracción”.

El atentado tuvo un impacto inmediato y prolongado. Durante el incidente, los agresores sometieron y golpearon al personal de TC Televisión, dejando a un camarógrafo herido por un disparo de arma de fuego. Además, los criminales colocaron un artefacto explosivo en la chaqueta de un reportero, aumentando el estado de terror transmitido en vivo a todo el país.

El operativo policial culminó con la aprehensión de 13 atacantes (dos de ellos adolescentes), mientras que alias Negro Willy fue detenido en España en octubre de 2024.

Los dos adolescentes que participaron en el ataque ya fueron sentenciados a ocho años de prisión, la pena máxima para menores de edad según el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

En cambio, los 11 adultos implicados esperan que se fije la fecha para el arranque del juicio; mientras Negro Willy enfrenta un proceso de extradición que podría culminar, tras su llegada al país, en una condena de hasta 13 años de prisión por este caso de terrorismo.

El ataque a TC Televisión motivó al Gobierno del presidente Daniel Noboa a declarar a 22 organizaciones criminales como grupos terroristas y declarar un conflicto interno armado en Ecuador.

El duro relato del periodista José Luis Calderón a la Policía

José Luis Calderón, reportero de TC Televisión, tras su liberación habló con los policías. Les dijo a los investigadores que entre las 14:00 y las 14:30, el caos se desató en las oficinas de la redacción, mientras él y otros compañeros intentaban resguardarse en medio de gritos y confusión. “Con dos compañeras más no sabíamos qué hacer, dónde escondernos, porque ya vimos cómo la gente estaba muy alborotada. No sabíamos todavía qué estaba sucediendo o a quiénes estaban buscando. Nos escondimos en un baño dentro de una oficina”, dijo.

Agregó que permanecieron ahí varios minutos, escuchando llamadas y órdenes, hasta que los individuos lograron entrar. “Hice algunas llamadas (en el baño) y los individuos irrumpieron y nos sacaron (...) Estaban armados completamente: armas largas, pistolas, revólveres...”.

Luego, siguiendo con su relato, los condujeron al estudio de grabación, donde cerraron la puerta. “Eran grupos numerosos de individuos y todos estaban en un estado de histeria. Me pusieron a alguien en la línea, buscaban un presentador, es lo único que decían... Decían tan solo ‘la firma’ y querían decirme algo que nunca terminaron de completar”.

De ahí, los secuestradores, mientras lo apuntaban con armas, colocaron lo que parecía ser un explosivo en el bolsillo de su chaqueta, exigiendo que dijera un mensaje. Esto fue visto a nivel nacional, en vivo.

Calderón actualmente se encuentra con asilo en Estados Unidos, país que le otorgó permiso de trabajo y un número de seguridad social.

