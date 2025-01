Aumento de enfermedades respiratorias en enero: ¿Qué hacer si la tos no desaparece?

Pocos días después del inicio del nuevo año, muchos aún están disfrutando de los regalos navideños y los últimos pedacitos de pavo para el ‘recalentado’. Sin embargo, otros están lidiando con los estragos que las celebraciones dejaron en su salud respiratoria.

Impactos en la salud

Si has notado que estás tosiendo más de la cuenta o que el aire se siente pesado al respirar, no eres el único. Las tradiciones ‘pirotécnicas’ de diciembre, sumadas al variable clima, han creado el coctel perfecto para el aumento de enfermedades bronquiales.

Quemar monigotes y usar pirotecnia puede ser divertido, pero también es nocivo. Según el doctor Francisco Plaza, esta tradición desprende una mezcla de cenizas, metales pesados y gases tóxicos que afectan directamente los pulmones y el corazón. “Es una hoguera bárbara”, la llama él, y no está exagerando.

Si estuviste expuesto al humo o a los estruendos de los fuegos artificiales, presta atención a síntomas como dificultad para respirar, tos persistente o fatiga. Y si también te quedaste en medio de las multitudes comprando el regalo de última hora, podrías haber sumado una ‘dosis’ extra de microbios a tu sistema.

En esta época, las temperaturas extremas y las lluvias no ayudan. En lugares como Quito, el frío facilita la transmisión de virus; mientras que en Guayaquil, el calor y la humedad de las ‘contadas’ lluvias de estos últimos días hacen que los cambios bruscos de temperatura agarren a todos desprevenidos.

El doctor Jhonny Cruz asegura que el frío y los ambientes cerrados son el escenario ideal para el contagio de gripe, resfriados y hasta de COVID-19.

El doctor Jerónimo Cassanello tiene una regla sencilla: si tienes fiebre alta (más de 38 grados) o dificultad para respirar, es hora de buscar atención médica. Si no, descansa, hidrátate y, si es necesario, usa una mascarilla para evitar contagiar a otros. Recuerda que los antibióticos no sirven para los virus, así que no te automediques.

Si la fiebre persiste, la tos se vuelve insoportable o sientes que te falta el aire, no lo dejes pasar. Busca ayuda profesional. Los expertos coinciden en que detectar a tiempo una enfermedad respiratoria puede evitar complicaciones graves.

