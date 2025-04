Nuevas unidades de Metrovía en la Troncal 4: Lo que debes saber

Guayaquil, como lo ha venido anunciando la Alcaldía, da un paso en la mejora de su sistema de transporte con la llegada de nuevos buses que operarán en la Troncal 4 de la Metrovía. Esta ruta, que promete transformar la movilidad de miles de habitantes, contará con modernas unidades que ofrecerán una experiencia más cómoda y eficiente a los usuarios. Sin embargo los pasajeros tienen dudas. "No se trata solo de tener más unidades ni la Troncal 4 finalmente lista. Falta conectividad e interconectividad entre todos los medios de transporte", señaló Olga López, al conocer del nuevo lote de buses que llegó a Guayaquil este fin de semana.

Proyectos para el transporte de Guayaquil: ¿qué sigue después de la Troncal 4? Leer más

¿Qué hay de nuevo con la Troncal 4?

El sistema de transporte Metrovía ha presentado las cuatro nuevas unidades que se sumarán a la Troncal 4, una de las rutas más esperadas de la ciudad. Según el comunicado emitido por la Alcaldía la tarde de este 19 de abril, los buses están diseñados para recorrer las principales calles del suburbio y el centro de Guayaquil, lo que, según la Metrovía, mejorará significativamente los tiempos de traslado para más de 79.000 habitantes.

(Le puede interesar leer: Guayaquil destina $17 millones para expropiar terrenos para nueva autopista)

Las unidades tienen una capacidad para 91 pasajeros, cuentan con aire acondicionado, wifi, cámaras de seguridad y están adaptados para personas con movilidad reducida.

🚍Siguen llegando nuevas unidades para la Troncal 4 de la Metrovía.



Estos modernos buses recorrerán las principales calles del Suburbio y el centro, mejorando la movilidad y reduciendo tiempos de traslado para más de 79.000 habitantes.🌆🚌#CiudadDeTodos pic.twitter.com/8MQOwxsvzX — Sistema Metrovía (@metroviagye) April 19, 2025

¿Qué opinan los especialistas sobre esta mejora?

Para muchos expertos, como lo ha publicado antes EXPRESO, la llegada de estos nuevos buses representa un avance en la movilidad de Guayaquil, pero no todo es tan sencillo. Alejandro Chanabá, docente investigador de la ESPOL, considera que la Troncal 4 tendrá un impacto positivo especialmente para los ciudadanos que no cuentan con vehículo propio. Sin embargo, no cree que en el corto plazo se logre un cambio radical en el comportamiento de los conductores de vehículos privados.

¿Cómo serán reemplazadas las rutas de buses que salen de circulación en Guayaquil? Leer más

"El principal reto para que los conductores de autos particulares dejen sus vehículos en casa es garantizar la fiabilidad del sistema. El usuario necesita saber que la Metrovía funcionará de manera constante y sin interrupciones, además de contar con horarios claros y exactos", señala Chanabá.

El experto también resalta que, aunque el trazado de la Troncal 4 es adecuado y cubre varias zonas clave de la ciudad, la infraestructura complementaria, como los espacios de estacionamiento para vehículos privados, es vital para que más personas se decidan a utilizar el sistema de transporte público.

(Le puede interesar leer: Aeropuerto del Daular: el mapeo que refleja los obstáculos en la movilidad)

El impacto en los usuarios

A pesar de los avances, algunos usuarios no dejan de manifestar su frustración con el sistema de transporte. Los problemas de hacinamiento durante las horas pico y el mal estado de las paradas siguen siendo una preocupación importante para quienes dependen de la Metrovía a diario. Esto se suma a las críticas sobre el mal estado de las puertas de las unidades y las estaciones.

“Es cierto que los nuevos buses que han llegado ya para las otras rutas son cómodos y modernos, pero aún falta mucho por mejorar. Hay muchas personas que no tienen opción más que usar la Metrovía, y a veces es un caos, sobre todo en las horas de mayor afluencia”, comenta Carmen López, usuaria habitual del sistema.

La llegada de estos nuevos buses se da en un momento crucial para la ciudad, pues la Metrovía se enfrenta al desafío de cumplir con las expectativas de los guayaquileños, que esperan un sistema de transporte más eficiente y confiable.

Mantenimiento Ruta Troncal 4: ¿Cómo afectará el tráfico en Guayaquil? Leer más

Los trabajos de infraestructura siguen en marcha

El Municipio de Guayaquil ha asegurado que, para que esta nueva troncal esté operativa a mediados de mayo, se están llevando a cabo trabajos de adecuación en varias zonas de la ciudad. Cuadrillas de trabajadores han estado realizando intervenciones en puntos clave como la intersección de la avenida 9 de Octubre con García Avilés y la esquina de Boyacá con Luis Urdaneta. Estos trabajos permitirán completar la infraestructura vial de los 4,16 kilómetros de la Troncal 4.

Los trabajos de infraestructura siguen en marcha

El alcalde Aquiles Álvarez no ha ocultado su entusiasmo por la llegada de estas nuevas unidades. Según indicó en una publicación en sus redes sociales, la inauguración oficial de la Troncal 4 se prevé para mediados de mayo, con el objetivo de conectar las áreas del suburbio con el centro y el norte de la ciudad. "Este es un momento histórico para Guayaquil", afirmó Álvarez.

Algunas calles del centro permanecen cerradas, de forma parcial o completa, desde el pasado 14 de abril. Cortesía

A pesar de los avances, el alcalde también reconoció que aún quedan desafíos por resolver, como el mantenimiento de las paradas y la mejora en la calidad del servicio en general. El Municipio promete que, para junio de 2025, todo el sistema de la Metrovía estará renovado, con más cobertura y mejor calidad en el servicio.

El futuro de la movilidad en Guayaquil: ¿realmente cambiará con la Troncal 4?

Metrovía en Guayaquil: nuevos buses, pasaje congelado y Troncal 4 en 2025 Leer más

El desafío de la Metrovía es grande. Si bien las nuevas unidades son un avance, los expertos coinciden en que la clave para que la Troncal 4 sea un éxito dependerá de su fiabilidad y de la capacidad del sistema para ofrecer una opción de transporte eficiente y cómoda para todos los ciudadanos, especialmente para quienes hoy aún prefieren usar su vehículo privado.

(Le puede interesar leer: Aquiles Álvarez anuncia expropiaciones en la avenida Benjamín Rosales: ¿Por qué?)

Aunque los nuevos buses y la troncal prometen una mejora en la conectividad de la ciudad, para Augusto León, arquitecto guayaquileño, la verdadera prueba será si los ciudadanos logran confiar en el sistema a largo plazo. "Tenemos tal desconfianza en el sistema, que nada nos parece que va a poder mejorarlo. Entiendo que todo se debe hacer de a poco. Pero es que hemos vivido de promesas eternas y eso ya nos tiene cansados", sentenció.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!