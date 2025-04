Mantenimiento Ruta Troncal 4: ¿Cómo afectará el tráfico en Guayaquil?

Desde el pasado lunes 14 de abril y hasta el 25 del mismo mes, el centro de Guayaquil vivirá jornadas de tráfico más intenso debido al mantenimiento vial de la Ruta Troncal 4, una de las arterias principales del sistema Metrovía. La Dirección de Obras Públicas del Municipio ha iniciado intervenciones simultáneas en distintos puntos críticos de la ciudad, lo que ya genera molestias entre los conductores y transeúntes.

Calles del centro intervenidas

Los trabajos afectan de forma directa la circulación en zonas céntricas con alto flujo vehicular. Hay cierres parciales, como en la intersección de Boyacá y Luis Urdaneta, y cierres totales en puntos estratégicos como Nueve de Octubre y García Avilés. Además, se ha intervenido en sectores como García Avilés con Clemente Ballén, con planes para continuar en calles como García Avilés y 10 de Agosto, Luis Urdaneta y Baquerizo Moreno, entre otras.

Aunque la obra ha sido coordinada con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) para mitigar el caos vehicular, la realidad en las calles es otra.

Muchos esperan que con esto el servicio mejore.

La inversión es de $ 2.2 millones.

🚧 Trabajamos en la transformación del centro de Guayaquil con obras que mejorarán la ruta exclusiva de la Troncal 4 de la Metrovía.



"El tráfico es terrible, pero era de esperarse", dice la ciudadanía

“El tráfico es terrible, pero era de esperarse. Sabíamos que la intervención volvería al centro intransitable”, comentó el taxista Armenio González, quien recorre diariamente el centro. “Es una pesadilla. Y con el calor de Guayaquil todo es peor”.

Otros ciudadanos como Romina Calderón consideran que, aunque el momento es incómodo, el trabajo es urgente. “Hace rato que esta ruta debía estar lista. Hoy es un calvario, pero si esto mejora la movilidad y el servicio de buses, vale la pena”, dijo. Sin embargo, también cuestionó el estado del servicio actual de Metrovía y la inseguridad que la obliga a movilizarse en moto.

"Me endeudé y compré una moto porque me harté del servicio que da la Metrovía. Sin embargo, si la ruta está finalmente habilitada y hay buses buenos, claro que dejaré mi moto en casa. Por como están las cosas en Guayaquil, siento que más llamo la atención de los ladrones. Todos me dicen que deje mi moto, que me la pueden robar: ¿pero qué mas hago? La Metrovía da un servicio deplorable", señaló.

¿Cuándo estará lista la ruta?

Del total de 4.16 kilómetros, a la presente fecha se han ejecutado 3,92 Kilómetros de la ruta y se estima que a mediados de mayo ya estará concluido el trabajo. Además, al momento se realiza la pavimentación y reparación de la carpeta asfáltica en la calle General Gómez, desde la avenida del Ejército hasta Guerrero Valenzuela.

Los problemas de flujo que enfrenta la Alcaldía para cancelar valores al contratista, por la falta de entrega de recursos de parte del Gobierno, ha venido afectando el avance de la obra, señaló la Alcaldía en un comunicado; en el que hizo énfasis en que el mantenimiento vial del carril exclusivo de la Metrovía Troncal 4 comprende calles como General Gómez, Venezuela, Santa Elena, Febres Cordero, Noguchi, Francisco García Avilés, Riobamba y Luis Urdaneta.

