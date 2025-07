Guayaquil celebra con desfiles y homenajes llenos de civismo

Guayaquil sigue de fiesta. El sol que tostaba la piel no fue impedimento para que la gente saliera y disfrutara de los actos preparados por la ciudad, donde el civismo fue el protagonista. Los homenajes y eventos coloridos, cargados de energía, se desarrollaron en distintos sectores, especialmente en el centro, en conmemoración de los 490 años de fundación.

Uno de los actos más esperados fue el desfile cívico comunitario, que arrancó en la intersección de la calle Lorenzo de Garaycoa, frente al parque Centenario. Familias enteras no quisieron perdérselo y recorrieron a pie la avenida 9 de Octubre. Las bastoneras se robaron las miradas de los transeúntes.

Ciudadanos celebran en el Malecón y Puerto Santa Ana

“De aquí voy al Malecón a comer y me quedo hasta la noche en el Puerto Santa Ana. Me da mucho gusto ver a la ciudad encendida, como debería estar siempre y no solo en fiestas”, comentó Laura Fernández, residente de la Alborada, quien salió a disfrutar junto a sus amigos.

El alcalde de Guayaquil participa activamente en las celebraciones por el aniversario de la ciudad. Juan Ponce

En otro de los actos por Guayaquil, las autoridades locales estuvieron presentes en el Hemiciclo de la Rotonda, en el Malecón Simón Bolívar. La vicealcaldesa Tatiana Coronel encabezó la tradicional Unción Cívica, con la entrega de ofrendas florales. Asistieron ciudadanos, concejales y la actual reina de Guayaquil, Jenniffer Tutivén.

En paralelo, el Centro Gerontológico “Dr. Arsenio De La Torre Marcillo” celebró su Festival Juliano, organizado en homenaje a las fiestas de la ciudad, donde los adultos mayores fueron los protagonistas. Para amar a Guayaquil no hay edad.

Entre las presentaciones que más destacaron estuvieron las del coro del centro, un grupo de danza y la elección de la ‘Criolla Bonita’.

Guayaquil sigue de fiesta, y su gente lo demuestra.

