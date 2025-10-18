Problemas en la ANT dejan a la ATM con atención limitada este 18 de octubre

La entidad advirtió que no se podrán realizar trámites como transferencias, matrículas o certificados

Solo se atenderán revisiones técnicas vehiculares este sábado 18 de octubre, y únicamente con turno agendado previamente.

Este sábado 18 de octubre, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil trabajará de forma restringida debido a una suspensión temporal en los sistemas informáticos de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Durante esa jornada, según informó la entidad a través de un comunicado, únicamente se realizará el servicio de revisión técnica vehicular, y solo para usuarios con turno previamente agendado. El resto de trámites —como transferencia de dominio, emisión o duplicado de matrícula, certificados vehiculares y bloqueos o desbloqueos de autos— no estarán disponibles.

La ATM detalló qué trámites no se podrán realizar:



Transferencia de dominio

Bloqueo y desbloqueo de vehículos

Duplicado de matrícula

Emisión de matrícula por primera vez

Certificado único vehicular

Solo revisiones técnicas con cita previa

La ATM informó que la limitación responde a la interrupción en la conexión con las plataformas nacionales que dependen del Servicio de Rentas Internas (SRI) y la ANT.

Los centros de revisión retomarán la entrega de vehículos el lunes 20 de octubre, cuando se prevé que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.

Asimismo, el portal web de la ATM podría experimentar afectaciones parciales en sus servicios en línea que requieran validación con la ANT.

La atención completa y habitual se restablecerá el lunes 20 de octubre, a partir de las 08:00, una vez que la Agencia Nacional de Tránsito reactive sus servicios a nivel nacional.

