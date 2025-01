Guayaquil: ¿Qué alternativas hay para los pasajeros de las líneas 54, 73 y 118?

Desde la terminación del contrato de la cooperativa de buses urbanos Río Amazonas para operar en las calles de Guayaquil, la movilización de varios ciudadanos se ha visto complicada debido a la falta de buses para cubrir estas rutas, especialmente la línea 118, que cubría gran parte del norte de la urbe.

Opciones disponibles

Polémica en Guayaquil por cartel de un complejo de seguridad en el Yeyo Úraga Leer más

A partir del 1 de enero, salieron de circulación las líneas 54, 73 y 118; esta última cubría la vía Perimetral, el Terminal Terrestre, y las avenidas Rodríguez Bonín y Portete. Ante esta situación, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de la ciudad asignó estas rutas a otras empresas de transporte para suplir la demanda no atendida.

En reemplazo de la línea 118, las líneas 16, 17, 37, 62, 103, 110, 155 y 156 recorren las rutas habituales que tomaba esta operadora.

Por su parte, la línea 54, que recorría desde Puente Lucía hasta la avenida Juan Tanca Marengo, Urdesa, San Marino y el centro de la ciudad, será reemplazada por buses de las líneas 71, 122, 65, 67, 68, 76, 114, 121, 6, 10, 42 y 52.

Respecto a la salida de la línea 73, que circulaba por la vía Perimetral, las rutas disponibles para los usuarios son: 14, 16, 70, 82 y 154.

¿Qué pasó?

Este problema comenzó a inicios de 2025, cuando la ATM suspendió las operaciones de esta cooperativa de transporte, luego de que su contrato de operación venciera el 31 de diciembre de 2024 y no fuera renovado debido a incumplimientos por parte de la cooperativa.

Guayaquil: dinero del nuevo aeropuerto se usó para comprar bonos y pagar otras obras Leer más

La entidad explicó que la cooperativa Río Amazonas no presentó la información solicitada por la Dirección de Transporte Público dentro del plazo establecido para continuar con el proceso de renovación del contrato. Según la normativa, la renovación del contrato debía solicitarse con al menos seis meses de antelación, y la cooperativa no cumplió con los requisitos legales y técnicos necesarios para ello.

No obstante, Mauro Silva, representante de la cooperativa, afirmó que cuentan con la documentación que respalda haber cumplido con los trámites requeridos para la renovación de su contrato. “Esta suspensión no tiene sustento administrativo. Es una represalia entre el alcalde Aquiles Álvarez y Christian Sarmiento (representante de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas), quien es socio, no dueño de la cooperativa”, aseguró.

Actualmente, el fallo de un juez de garantías penales del Guayas ha ratificado la decisión de la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) de no renovar el contrato de operación a la cooperativa de transporte Río Amazonas en Guayaquil. Según se determina en el juicio, la cooperativa no cumplió con los plazos y requisitos exigidos para la renovación de su licencia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!